«Карантин фигуру подпортил»: Наташа Королева считает набранные килограммы
Фото: Instagram Наташи Королевой
Фигура Наташи Королевой — предмет мечтаний многих женщин. Пышная грудь, тонкая талия, невысокий рост — даже в свои 46 певица выглядит как девочка. Правда, режим самоизоляции внес некоторые коррективы: после выхода из карантина звезда планирует избавляться от набранных килограммов.
«Эх, талия в корсете в объективе Вадима Демьяненко, визаж Вадима Андреева! Карантин фигуру подпортил, блин, плюс 4 кг! А как у вас с третьей складкой на животе?», — показала певица фигуру мечты.
«Шикарная», «Красотка! У меня тоже +3 кг. Но мы не в том возрасте чтобы сохнуть. А в том чтобы цвести», «Такая же ситуация. +4», «Я наоборот похудела хорошо. К лету готова», «Где подпортил??? Вы еще подпорченные фигуры не видели», «Красоту четырьмя килограммами не испортишь», «Наташенька, ты клевая во все времена... Я вот наблюдаю как за кумиром с детства и не помню тебя в плохой форме... Всегда на высоте, достойная! Молодец! И 4 кг не 40...забей», «Вы всегда красотка», — обсуждают поклонницы в комментариях.
А как ваши дела? Набрали или скинули?
Фото и видео: Instagram
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