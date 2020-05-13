«Карантин фигуру подпортил»: Наташа Королева считает набранные килограммы

«Шикарная», «Красотка! У меня тоже +3 кг. Но мы не в том возрасте чтобы сохнуть. А в том чтобы цвести», «Такая же ситуация. +4», «Я наоборот похудела хорошо. К лету готова», «Где подпортил??? Вы еще подпорченные фигуры не видели», «Красоту четырьмя килограммами не испортишь», «Наташенька, ты клевая во все времена... Я вот наблюдаю как за кумиром с детства и не помню тебя в плохой форме... Всегда на высоте, достойная! Молодец! И 4 кг не 40...забей», «Вы всегда красотка», — обсуждают поклонницы в комментариях.

А как ваши дела? Набрали или скинули?