Наташа Королева в кожаном жакете из 90-х и облегающих джинсах зажгла на репетиции

Артистка исполнила свой знаменитый хит «Подсолнухи», энергично танцуя на камеру. Образ Королевой однозначно стоит взять на карандаш, особенно ввиду того, что кожа всех мастей снова бьет все рекорды популярности. Звезда замиксовала эффектный аутфит вокруг удлиненного блейзера цвета карамели, дополнив его футболкой с ярким мультипликационным принтом. Сбалансировали детали базовые супероблегающие джинсы из «графитового» денима с легкими потертостями. Высокая посадка подчеркнула заметно постройневшую фигуру певицы с аппетитными формами. Стилистику бунтарского образа в духе девяностых поддержало брутальное колье-цепь на шее.