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Наталья Водянова прогулялась по Парижу в халате и ослепительном колье

Неделя моды в самом разгаре, и звезды не пропускают показы ключевых игроков индустрии. По дороге на показ кутюрной коллекции Dior можно было встретить всех: Мэй Маск, сестер Ферраньи, Карин Ройтфельд, Наталью Давыдову и многих других. В числе приглашенных была и Наталья Водянова с супругом Антуаном Арно. Для важного события модного мира модель и многодетная мама выбрала необычный аутфит.