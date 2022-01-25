Наталья Водянова прогулялась по Парижу в халате и ослепительном колье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Не так давно Наталья блистала на показе Louis Vuitton, ставшем последней работой Вирджила Абло (напомним, в конце ноября 2021 дизайнер умер от онкологического заболевания). Теперь же «галочка» поставлена возле пункта Dior, причем яркая. Модель надела фактурное пальто-халат с гипертрофированным капюшоном — пожалуй, идеальное решение, когда не хватает времени на укладку. Дополнили образ текстильные ботильоны, вторящие образу, и сет из ослепительных украшений Swarovski: увесистое колье с кристаллами-гигантами, браслет и кольцо.
Фото: Globallook
В тот же день в Париже состоялся показ Schiaparelli, после которого все обсуждали не только новую коллекцию, но и совместный выход Канье Уэста и его новой возлюбленной. Кажется, рэпер делает из Джулии Фокс вполне конкурентоспособную фэшиониста (держись, Ким). Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews