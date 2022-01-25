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Наталья Водянова прогулялась по Парижу в халате и ослепительном колье

Неделя моды в самом разгаре, и звезды не пропускают показы ключевых игроков индустрии. По дороге на показ кутюрной коллекции Dior можно было встретить всех: Мэй Маск, сестер Ферраньи, Карин Ройтфельд, Наталью Давыдову и многих других. В числе приглашенных была и Наталья Водянова с супругом Антуаном Арно. Для важного события модного мира модель и многодетная мама выбрала необычный аутфит.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Водянова и Антуан Арно

Фото: Globallook

Не так давно Наталья блистала на показе Louis Vuitton, ставшем последней работой Вирджила Абло (напомним, в конце ноября 2021 дизайнер умер от онкологического заболевания). Теперь же «галочка» поставлена возле пункта Dior, причем яркая. Модель надела фактурное пальто-халат с гипертрофированным капюшоном — пожалуй, идеальное решение, когда не хватает времени на укладку. Дополнили образ текстильные ботильоны, вторящие образу, и сет из ослепительных украшений Swarovski: увесистое колье с кристаллами-гигантами, браслет и кольцо.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Наталья Водянова и Антуан Арно

Фото: Globallook

В тот же день в Париже состоялся показ Schiaparelli, после которого все обсуждали не только новую коллекцию, но и совместный выход Канье Уэста и его новой возлюбленной. Кажется, рэпер делает из Джулии Фокс вполне конкурентоспособную фэшиониста (держись, Ким). Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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