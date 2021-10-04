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Наталья Водянова и дочь Ренаты Литвиновой в одинаковых образах: голосуйте, кто круче

Наталья Водянова на Неделе моды в Париже успевает все: недавно 39-летняя супермодель дефилировала на подиуме Balmain в компании Карлы Бруни и Миллы Йовович, а теперь побывала и на показе Balenciaga, для которого выбрала огненное платье Vetements. В таком же образ примеряла 20-летняя дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская. Кому «пылающий» наряд больше к лицу — голосуйте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Наталья Водянова

Фото: Eastnews

В главной роли — асимметричное платье с гипертрофированными плечами и глубоким декольте. Огненный принт стал лейтмотивом всего образа, в котором наряду вторят брутальные лакированные сапоги и увесистые украшения Maison Codognato. В таком же аутфите позировала Ульяна Добровская, но дополнен он был спортивными очками-маской. Правда, модель и дизайнер примерила модные трофеи Vetements раньше, когда снималась для лукбука бренда.

Голосуйте, кому «горящий» образ больше к лицу!

Летом Рената Литвинова дефилировала на дебютном показе дочери и ее друга. Актриса открыла и закрыла шоу, показав сразу два эпатажных образа. Как это было — читайте по ссылке.

Ульяна Добровская

В начале Недели моды в Париже приземлилась Елена Перминова, которая тут же отправилась с корабля на бал, вернее, с самолета на показ Dior. Для шоу модель выбрала шорты, которые в Сети перепутали с нижним бельем. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram