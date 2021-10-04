Наталья Водянова и дочь Ренаты Литвиновой в одинаковых образах: голосуйте, кто круче

В главной роли — асимметричное платье с гипертрофированными плечами и глубоким декольте. Огненный принт стал лейтмотивом всего образа, в котором наряду вторят брутальные лакированные сапоги и увесистые украшения Maison Codognato. В таком же аутфите позировала Ульяна Добровская, но дополнен он был спортивными очками-маской. Правда, модель и дизайнер примерила модные трофеи Vetements раньше, когда снималась для лукбука бренда.

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