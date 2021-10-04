Наталья Водянова и дочь Ренаты Литвиновой в одинаковых образах: голосуйте, кто круче
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Фото: Eastnews
В главной роли — асимметричное платье с гипертрофированными плечами и глубоким декольте. Огненный принт стал лейтмотивом всего образа, в котором наряду вторят брутальные лакированные сапоги и увесистые украшения Maison Codognato. В таком же аутфите позировала Ульяна Добровская, но дополнен он был спортивными очками-маской. Правда, модель и дизайнер примерила модные трофеи Vetements раньше, когда снималась для лукбука бренда.
Голосуйте, кому «горящий» образ больше к лицу!
Летом Рената Литвинова дефилировала на дебютном показе дочери и ее друга. Актриса открыла и закрыла шоу, показав сразу два эпатажных образа. Как это было — читайте по ссылке.
В начале Недели моды в Париже приземлилась Елена Перминова, которая тут же отправилась с корабля на бал, вернее, с самолета на показ Dior. Для шоу модель выбрала шорты, которые в Сети перепутали с нижним бельем. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram