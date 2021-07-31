Рената Литвинова устроила взрывное дефиле на дебютном модном показе дочери
Коллекция вдохновлена Московским метрополитеном, который Литвинова называет «местом силы», и создана для него. Неудивительно, что принт в буквой «М» стал одним из главных мотивов. В линейке — объемные худи, дерзкие боди, гранжевые платья, деним, и кое-что в кутюрном формате, как, например, платья с гипертрофированными плечами, которые представляла Рената.
Получился, можно сказать, финальный экзамен: оба дизайнера — воспитанники Королевской академии искусств в Антверпене. Ульяна была ответственна за женскую линейку, а Федор за мужскую. Ренату Литвинову же назвали не просто куратором, а шефом.
Работа над проектом, как сообщает Vogue, заняла у друзей чуть больше года: с дизайном разобрались быстро, а выбор тканей и пошив — процесс более сложный.
Молодые художники преследовали цель — сделать качественный продукт, который обязательно должен быть Made in Russia. Вся одежда и правда сделана в России, а очки — на той же фабрике, что и Prada.
Фото: Екатерина Ширинкина / Instagram @renatalitvinovaofficiall
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