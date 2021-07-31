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Рената Литвинова устроила взрывное дефиле на дебютном модном показе дочери

30 июля в столице состоялся модный дебют: дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская и ее друг Федор Дьяконов презентовали совместную коллекцию одежды. На крыше «Северного речного вокзала» собрались друзья творческого тандема — Мария Фомина, Александр Терехов, Гоша Рубчинский и многие другие. На подиуме было не менее жарко: среди моделей — Александра Ревенко, Мария Миногарова и, конечно же, сама Рената Литвинова, которая также курировала проект.
Рената Литвинова устроила взрывное дефиле на дебютном модном показе дочери

Коллекция вдохновлена Московским метрополитеном, который Литвинова называет «местом силы», и создана для него. Неудивительно, что принт в буквой «М» стал одним из главных мотивов. В линейке — объемные худи, дерзкие боди, гранжевые платья, деним, и кое-что в кутюрном формате, как, например, платья с гипертрофированными плечами, которые представляла Рената.

Видео: Instagram @zhidkovskiy

Получился, можно сказать, финальный экзамен: оба дизайнера — воспитанники Королевской академии искусств в Антверпене. Ульяна была ответственна за женскую линейку, а Федор за мужскую. Ренату Литвинову же назвали не просто куратором, а шефом.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Работа над проектом, как сообщает Vogue, заняла у друзей чуть больше года: с дизайном разобрались быстро, а выбор тканей и пошив — процесс более сложный.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Молодые художники преследовали цель — сделать качественный продукт, который обязательно должен быть Made in Russia. Вся одежда и правда сделана в России, а очки — на той же фабрике, что и Prada.

Фото: Екатерина Ширинкина / Instagram @renatalitvinovaofficiall

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