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Рената Литвинова устроила взрывное дефиле на дебютном модном показе дочери

30 июля в столице состоялся модный дебют: дочь Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская и ее друг Федор Дьяконов презентовали совместную коллекцию одежды. На крыше «Северного речного вокзала» собрались друзья творческого тандема — Мария Фомина, Александр Терехов, Гоша Рубчинский и многие другие. На подиуме было не менее жарко: среди моделей — Александра Ревенко, Мария Миногарова и, конечно же, сама Рената Литвинова, которая также курировала проект.