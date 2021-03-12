Мороз — бровями, Диброва — папайями: чем звезды подчеркивают бюст
Фото: Пресс-служба
Не так давно H&M презентовал коллаборацию с ирландским брендом Simone Rocha. Пока охотники за модными трофеями держали руку на пульсе перед началом продаж, Дарья Мороз в компании Филиппа Киркорова уже щеголяли в новинках. Актриса выбрала молочно-белое платье с акцентной аппликацией в форме забавных алых бровей над грудью. А вот Полина Диброва отдыхает с семьей на Мальдивах и старается мимикрировать под местный колорит. Молодая мама прихватила с собой футболку с двумя папайями на том самом месте.
В любви тренду призналась и Виктория Бекхэм, примерив бланковую футболку с кокетливыми сердечками. А королеве российского TikTok Дине Саевой пришлось из-за него несладко: после опубликованных кадров в сетчатом боди с «драконами» на снежных просторах Сибири в -20 фолловеры были вне себя.
Фото: Globallook / Instagram / пресс-служба
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