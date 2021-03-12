Мороз — бровями, Диброва — папайями: чем звезды подчеркивают бюст

Не так давно H&M презентовал коллаборацию с ирландским брендом Simone Rocha. Пока охотники за модными трофеями держали руку на пульсе перед началом продаж, Дарья Мороз в компании Филиппа Киркорова уже щеголяли в новинках. Актриса выбрала молочно-белое платье с акцентной аппликацией в форме забавных алых бровей над грудью. А вот Полина Диброва отдыхает с семьей на Мальдивах и старается мимикрировать под местный колорит. Молодая мама прихватила с собой футболку с двумя папайями на том самом месте.