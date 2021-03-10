Мороз с «бровями» на бюсте и Киркоров в жемчугах: как прошла вечеринка Simone Rocha x H&M

Первопроходцами стали Дарья Мороз и Филипп Киркоров, которые тепло обнимались перед объективами фотографов, Андрей Малахов, Елена Темникова, звезды «Содержанок» Маруся Фомина и Ольга Сутулова и одна самых обсуждаемых героинь столичных хроник — Наталья Максимова. В фокусе коллаборации — Ирландия и ее культура, а настроение вечера — камерное, семейное. Звездные красотки кружились в «кукольных» платьях с цветочными мотивами и «драматичными» рукавами-буфами, примеряли тренчи в лучших традициях деконструктивизма и явно облюбовали нежные конфетные оттенки.