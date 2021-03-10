Мороз с «бровями» на бюсте и Киркоров в жемчугах: как прошла вечеринка Simone Rocha x H&M
Фото: Пресс-служба
Первопроходцами стали Дарья Мороз и Филипп Киркоров, которые тепло обнимались перед объективами фотографов, Андрей Малахов, Елена Темникова, звезды «Содержанок» Маруся Фомина и Ольга Сутулова и одна самых обсуждаемых героинь столичных хроник — Наталья Максимова. В фокусе коллаборации — Ирландия и ее культура, а настроение вечера — камерное, семейное. Звездные красотки кружились в «кукольных» платьях с цветочными мотивами и «драматичными» рукавами-буфами, примеряли тренчи в лучших традициях деконструктивизма и явно облюбовали нежные конфетные оттенки.
Фото: Пресс-служба
Кстати, оттенки Барби снова правят бал, уверенно захватывая коллекции дизайнеров и сердца фэшионисток. Ранее мы рассказывали о главных тенденциях весна-лето 2021 — подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: пресс-служба
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