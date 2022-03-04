Монструозный кокон и отсутствие плеч — самый модный силуэт сезона

2022-й буквально поражает эффектными трендами. Мы рассказывали о нескольких эффектных тенденциях весны, на которые стоит обратить внимание. Монструозный силуэт — самый яркий из них.

Пальто без линии плеч, платье-кокон, жакеты и блейзеры «без шеи» уже успели поразить публику на Неделях моды. Пользователи в социальных сетях активно обсуждают тенденцию и делятся своими мнениями.