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Монструозный кокон и отсутствие плеч — самый модный силуэт сезона

Казалось бы, мода циклична и что-то кардинально новое уже вряд ли появится. Но индустрия умеет удивлять. В этом сезоне мировые подиумы покорил оригинальный тренд на силуэт-кокон. Разбираем новую тенденцию!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Richard Quinn

Фото: Vogue.com

2022-й буквально поражает эффектными трендами. Мы рассказывали о нескольких эффектных тенденциях весны, на которые стоит обратить внимание. Монструозный силуэт — самый яркий из них.

Пальто без линии плеч, платье-кокон, жакеты и блейзеры «без шеи» уже успели поразить публику на Неделях моды. Пользователи в социальных сетях активно обсуждают тенденцию и делятся своими мнениями.

Richard Quinn

Richard Quinn

Фото: Vogue.com

Эффектный фасон точно придется по вкусу поклонникам нестандартной моды. Вещи в монструозном стиле смогут стать не только мобильной зоной комфорта, но и своеобразным персональным коконом в ритме большого города.

Силуэт буквально «съедает» любые намеки на изгибы фигуры и соблазнительность. На показе новой коллекции Richard Quinn Ирина Шейк продемонстрировала, как это выглядит на практике. Супермодель едва узнали — были видны только глаза и губы.

Как вам новый тренд?

Richard Quinn

Vogue.com

Viktor & Rolf

Vogue.com

В этом году достаточно много необычных и причудливых тенденций. В новом сезоне выбирайте вещи с пестрыми принтами, нестандартными фасонами и яркими деталями.

Ранее мы рассказывали, что бабушкин стиль — остромодный тренд-2022. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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