Монструозный кокон и отсутствие плеч — самый модный силуэт сезона
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Фото: Vogue.com
2022-й буквально поражает эффектными трендами. Мы рассказывали о нескольких эффектных тенденциях весны, на которые стоит обратить внимание. Монструозный силуэт — самый яркий из них.
Пальто без линии плеч, платье-кокон, жакеты и блейзеры «без шеи» уже успели поразить публику на Неделях моды. Пользователи в социальных сетях активно обсуждают тенденцию и делятся своими мнениями.
Фото: Vogue.com
Эффектный фасон точно придется по вкусу поклонникам нестандартной моды. Вещи в монструозном стиле смогут стать не только мобильной зоной комфорта, но и своеобразным персональным коконом в ритме большого города.
Силуэт буквально «съедает» любые намеки на изгибы фигуры и соблазнительность. На показе новой коллекции Richard Quinn Ирина Шейк продемонстрировала, как это выглядит на практике. Супермодель едва узнали — были видны только глаза и губы.
Как вам новый тренд?
Vogue.com
Vogue.com
В этом году достаточно много необычных и причудливых тенденций. В новом сезоне выбирайте вещи с пестрыми принтами, нестандартными фасонами и яркими деталями.
Ранее мы рассказывали, что бабушкин стиль — остромодный тренд-2022. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Vogue.com