Молодая жена Венсана Касселя блеснула точеной фигурой в облегающем платье
Фото: Instagram @tinakunakey
Кунаки кокетничает у зеркала, нарядившись в эффектное силуэтное платье из фактурного трикотажа. Консервативный черный разбавлен яркими акцентами в виде паттерна из алых и насыщенных желтых полос. Дополнила лаконичный look золотистая сумка с узнаваемой застежкой-«змеей» от Bvlgari. Образ звезды максимально естественный: без мейкапа и с волосами, собранными в простой пучок.
Фото: Instagram @tinakunakey
Поклонники не скупились на комплименты для любимой модели. «Платье — огонь!», «Тина, вы потрясающая женщина», «Идеальна!», «Нет слов описать, насколько вы красивы!», «Какой стильный наряд!», — пишут в комментариях. За несколько лет Тина закрепила свой статус иконы стиля и стала настоящим трендсеттером. О модных лайфхаках фэшионистки читайте на Passion.ru.
Отношения Венсана Касселя и Тины Кунаки умиляют и восхищают Сеть: влюбленные не скрывают чувств друг к другу. Напомним, что в августе 2018 года актер и модель сыграли свадьбу, а весной 2019-го у звездной пары родилась дочка Амазони.
Фото: Instagram @tinakunakey
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