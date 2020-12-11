Молодая жена Венсана Касселя блеснула точеной фигурой в облегающем платье

Поклонники не скупились на комплименты для любимой модели. «Платье — огонь!», «Тина, вы потрясающая женщина», «Идеальна!», «Нет слов описать, насколько вы красивы!», «Какой стильный наряд!», — пишут в комментариях. За несколько лет Тина закрепила свой статус иконы стиля и стала настоящим трендсеттером. О модных лайфхаках фэшионистки читайте на Passion.ru.

Отношения Венсана Касселя и Тины Кунаки умиляют и восхищают Сеть: влюбленные не скрывают чувств друг к другу. Напомним, что в августе 2018 года актер и модель сыграли свадьбу, а весной 2019-го у звездной пары родилась дочка Амазони.