«Люблю тебя, детка»: Венсан Кассель признался в чувствах к Тине Кунаки на русском языке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Несколько часов назад 22-летняя модель Тина Кунаки похвасталась результатом работы с командой российской версии глянцевого журнала Elle — декабрьский номер выйдет с портретом модели на обложке. В комментариях. К снимку 52-летний супруг Тины Венсан Кассель признался ей в любви на русском языке. «Я люблю тебя, детка», — написал актер.
Фото: Instagram Тины Кунаки
Многочисленные подписчики модели восхитились фотографией Тины на обложке журнала.
Напомним, Кассель много лет был женат на одной из самых красивых женщин мира Монике Беллуччи. У них есть две дочери — 14-летняя Дэва и 9-летняя Леони. Но в 2013-м этот брак распался. «Мне казалось, что я сделал все, что должен был сделать: был женат и воспитал двух прекрасных дочек. Я принял решение быть свободным, и холостяцкая жизнь действительно была веселой. Однако через некоторое время я почувствовал опустошенность. Я даже не рассчитывал встретить кого-то, это произошло внезапно. И эта девушка намного моложе меня», — рассказал актер в том же интервью. В августе 2018 года Венсан и Тина сыграли свадьбу, а в апреле этого года стали родителями — у пары родилась девочка Амазони.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!