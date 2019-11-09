«Люблю тебя, детка»: Венсан Кассель признался в чувствах к Тине Кунаки на русском языке

Многочисленные подписчики модели восхитились фотографией Тины на обложке журнала.

Напомним, Кассель много лет был женат на одной из самых красивых женщин мира Монике Беллуччи. У них есть две дочери — 14-летняя Дэва и 9-летняя Леони. Но в 2013-м этот брак распался. «Мне казалось, что я сделал все, что должен был сделать: был женат и воспитал двух прекрасных дочек. Я принял решение быть свободным, и холостяцкая жизнь действительно была веселой. Однако через некоторое время я почувствовал опустошенность. Я даже не рассчитывал встретить кого-то, это произошло внезапно. И эта девушка намного моложе меня», — рассказал актер в том же интервью. В августе 2018 года Венсан и Тина сыграли свадьбу, а в апреле этого года стали родителями — у пары родилась девочка Амазони.