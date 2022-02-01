Молодая жена Диброва пришла на вечеринку в лакированных ботфортах и ультрамини

Бурное обсуждение развернулось на фоне самоизоляции Полины Дибровой. Несмотря на положительный ПЦР, «Мисс Россия» продолжала вести активный образ жизни, а ее муж Дмитрий Дибров даже появился на премьере. Пока одни обвиняли ведущего в несоблюдении мер безопасности после контакта с больной, другие предполагали, что в семье Дибровых не все так гладко и они живут отдельно. Подробности ищите в материале Passion.ru.