Королева Летиция донашивает жакет 13-летней давности

Испанская королева донашивает добрую часть своего гардероба и смело выходит в одном и том же по несколько раз. Львиная доля ее нарядов — уловы из масс-маркета, в особенности испанских брендов. Жакету цвета мела с рукавами-«колокольчиками» и крупными контрастными пуговицами более 13 лет. Daily Mail отмечает, что впервые Летиция была замечена в нем в 2008 году. На этот раз Ее Величество дополнила его полосатым топом Hugo Boss, кюлотами и замшевыми слингбэками на каблуках комфортной высоты.

Не только супруга испанского короля Филиппа VI демонстрирует бережное отношение к гардеробу и осознанность в шопинге. Среди любительниц дать вторую жизнь старым вещам — Кейт Миддлтон, Элизабет Херли, Бритни Спирс и принц Гарри, который не изменяет любимому серому костюму уже не первый год. Подробности с фото — на Passion.ru.