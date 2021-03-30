Алсу и Ева Лонгория рассекретили самые модные серьги сезона

В авангарде поклонниц броских аксессуаров — Алсу, которая своими look’ами подтверждает, что серьги-кольца в этом сезоне снова вне конкуренции. Певица и сама признает, что они успели прочно закрепиться в ее стиле. Не так давно Алсу показала сразу две остромодные пары: одни — с жемчужными бусинами, другие — лаконичные, но с фактурой. Солидарна с ней по части тренда и Ева Лонгория, которая сделала ставку на ультратонкие минималистичные кольца. Среди знаменитых красоток, примеривших актуальные аксессуары, — Анастасия Решетова, Тина Канделаки, Кайли Дженнер и Хейли Бибер.