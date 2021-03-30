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Алсу и Ева Лонгория рассекретили самые модные серьги сезона

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Певица Алсу

Фото: Instagram @alsou_a

Акцентные серьги всегда приходят на помощь, когда нужно быстро преобразить базовый повседневный образ. Не даром в сумочке у каждой звездной модницы лежит запасная пара на вечер — на случай, если планы резко поменялись, а времени переодеться нет.

В авангарде поклонниц броских аксессуаров — Алсу, которая своими look’ами подтверждает, что серьги-кольца в этом сезоне снова вне конкуренции. Певица и сама признает, что они успели прочно закрепиться в ее стиле. Не так давно Алсу показала сразу две остромодные пары: одни — с жемчужными бусинами, другие — лаконичные, но с фактурой. Солидарна с ней по части тренда и Ева Лонгория, которая сделала ставку на ультратонкие минималистичные кольца. Среди знаменитых красоток, примеривших актуальные аксессуары, — Анастасия Решетова, Тина Канделаки, Кайли Дженнер и Хейли Бибер.

Хейли Бибер / Instagram @haileybieber

Ранее мы рассказывали еще об одном звездном тренде, который полюбился Ольге Орловой, Кети Топурии и дочери Анастасии Заворотнюк Анне — кожаных блейзерах в духе 90-х. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Instagram / Globallook

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