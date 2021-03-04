Модная «хотелка» беременной Перминовой обошлась в почти 400 000 рублей

Эту сумку вы узнаете из тысячи: короткие плотные ручки, знаменитый стеганый узор Cannage на телячьей коже и шармы D.I.O.R. — ее главные приметы. Перминова облюбовала аксессуар в теплом бежевом цвете и замиксовала его с расслабленным монохромным образом в оттенках капучино. Обошлась остромодная «хотелка» в неприличные 5400 долларов (399 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), чем перещеголяла даже недавнее приобретение любительницы люкса и преданной поклонницы Dior Яны Рудковской.