Модная «хотелка» беременной Перминовой обошлась в почти 400 000 рублей
Фото: Instagram @lenaperminova
Эту сумку вы узнаете из тысячи: короткие плотные ручки, знаменитый стеганый узор Cannage на телячьей коже и шармы D.I.O.R. — ее главные приметы. Перминова облюбовала аксессуар в теплом бежевом цвете и замиксовала его с расслабленным монохромным образом в оттенках капучино. Обошлась остромодная «хотелка» в неприличные 5400 долларов (399 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), чем перещеголяла даже недавнее приобретение любительницы люкса и преданной поклонницы Dior Яны Рудковской.
Кстати, обзавестись аксессуаром, как у звезды, можете и вы. Не так давно мы рассказывали, где купить эффектную сумку-«круассан», как у Елены Перминовой, и потратить не более 3500 рублей. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova
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