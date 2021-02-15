Где купить сумку, как у Лены Перминовой, и потратить не более 3500 рублей
Фото: Instagram @lenaperminova
Черная сумка-круассан из мягкой кожи проделала немалый маршрут по миру. Аксессуар блистал во время путешествия в Тулум, мелькал в солнечном Крыму. Похожие модели можно увидеть у модного Дома Bottega Veneta, который попросит за них около 205 000 рублей. Вариант Елены Перминовой от бренда Marargent можно назвать более бюджетным: его стоимость — 410 евро (около 36,5 тысяч рублей — прим. ред.). И мы выяснили, как сэкономить в 10 раз!
Фото: Архивы пресс-служб
Благо, масс-маркет уже на страже остромодных трендов! Похожие аксессуары, по форме напоминающие круассан, можно найти по самой приятной цене. А сочетаться они будут с максимальным количеством весенних и летних образов. Теплый сезон близко — самое время задуматься о том, что мы будем носить, когда наконец избавимся от объятий громоздких пуховиков. А подробнее о трендах грядущей весны 2021 — на Passion.ru.
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