Где купить сумку, как у Лены Перминовой, и потратить не более 3500 рублей

Благо, масс-маркет уже на страже остромодных трендов! Похожие аксессуары, по форме напоминающие круассан, можно найти по самой приятной цене. А сочетаться они будут с максимальным количеством весенних и летних образов. Теплый сезон близко — самое время задуматься о том, что мы будем носить, когда наконец избавимся от объятий громоздких пуховиков. А подробнее о трендах грядущей весны 2021 — на Passion.ru.

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