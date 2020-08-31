Многодетная мама Виктория Бекхэм показала точеную фигуру в ультрамариновом платье

Экс-солистка Spice Girls любуется платьем из новой коллекции собственного бренда. Виктория позирует в эффектном ультрамариновом миди-платье, который акцентирует внимание на осиной талии и стройных бедрах звезды. Никаких лишних деталей — только насыщенный локальный цвет, скромная длина и рукав-доломан (свободный в пройме, но сужающийся по длине — прим. ред.). Завершили аутфит эффектные туфли насыщенного бирюзового цвета. В дополнение — пара минималистичных украшений (скромный размах для супруги легендарного футболиста, которая ранее спустила 142 миллиона рублей на кольца и сумки). «Потрясающий цвет!», «Вам очень идет синий, выглядите роскошно», «Королева!», «Прекрасный образ», «Как всегда стильная» — пишут в комментариях.