Мир и женская солидарность: в чем тайный смысл нарядов жен принцев и президентов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Зеленый, впрочем, мы видели на монаршей особе 1 марта, когда она прибыла в Уэльс вместе с принцем Уильямом для участия в проекте «Зеленый купол королевы». Про гостеприимный регион тоже не забыла: герцогиня прикрепила к лацкану пальто нарцисс — символ Уэльса.
Не так давно королева Рания сопровождала мужа на вручении премии шейха Зайда в Абу-Даби. В свете последних политических событий в мире ее величество показала, что она неравнодушна к происходящему, и надела рубашку с вышивкой в виде трех голубей, один из которых держал в клюве розу. Голуби — известный символ мира и крепких семейных уз, цветок розы — милосердия.
Фото: Globallook
Язык стиля постоянно использует в своих образах Джилл Байден. Не так давно на встрече c послом Украины первая леди США появилась в ультрафиолетовом платье с миниатюрной вышивкой в виде подсолнуха на рукаве. Фиолетовый — символ движения суфражисток, который сейчас является напоминанием о свободе и правах женщин. Подсолнух — символ солнца, веры и благодарности.
Из-за непростой политической ситуации многие европейские и американские модные бренды приостановили работу на территории Российской Федерации. Затронуты все сегменты: от популярного масс-маркета до люкса. Какие магазины временно недоступны в стране — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook