Мир и женская солидарность: в чем тайный смысл нарядов жен принцев и президентов

Зеленый, впрочем, мы видели на монаршей особе 1 марта, когда она прибыла в Уэльс вместе с принцем Уильямом для участия в проекте «Зеленый купол королевы». Про гостеприимный регион тоже не забыла: герцогиня прикрепила к лацкану пальто нарцисс — символ Уэльса.

Не так давно королева Рания сопровождала мужа на вручении премии шейха Зайда в Абу-Даби. В свете последних политических событий в мире ее величество показала, что она неравнодушна к происходящему, и надела рубашку с вышивкой в виде трех голубей, один из которых держал в клюве розу. Голуби — известный символ мира и крепких семейных уз, цветок розы — милосердия.