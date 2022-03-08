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Мир и женская солидарность: в чем тайный смысл нарядов жен принцев и президентов

В комьюнити монарших особ и первых леди важную роль играет язык стиля. Кейт Миддлтон давно подловили на том, что ее наряды скрывают в себе тайный смысл. Например, на важные мероприятия герцогиня Кембриджская выбирает образы под настроение и повод: для важных событий — насыщенный красный, для мероприятий, посвященных экологии, — зеленый.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Зеленый, впрочем, мы видели на монаршей особе 1 марта, когда она прибыла в Уэльс вместе с принцем Уильямом для участия в проекте «Зеленый купол королевы». Про гостеприимный регион тоже не забыла: герцогиня прикрепила к лацкану пальто нарцисс — символ Уэльса.

Не так давно королева Рания сопровождала мужа на вручении премии шейха Зайда в Абу-Даби. В свете последних политических событий в мире ее величество показала, что она неравнодушна к происходящему, и надела рубашку с вышивкой в виде трех голубей, один из которых держал в клюве розу. Голуби — известный символ мира и крепких семейных уз, цветок розы — милосердия.

Джилл Байден

Джилл Байден

Фото: Globallook

Язык стиля постоянно использует в своих образах Джилл Байден. Не так давно на встрече c послом Украины первая леди США появилась в ультрафиолетовом платье с миниатюрной вышивкой в виде подсолнуха на рукаве. Фиолетовый — символ движения суфражисток, который сейчас является напоминанием о свободе и правах женщин. Подсолнух — символ солнца, веры и благодарности.

Из-за непростой политической ситуации многие европейские и американские модные бренды приостановили работу на территории Российской Федерации. Затронуты все сегменты: от популярного масс-маркета до люкса. Какие магазины временно недоступны в стране — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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