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Почему политики и первые леди наряжаются в оттенки лаванды

Не так давно Джилл Байден посетила клинику вакцинации в баптистской церкви Гарлема, и для визита выбрала платье-футляр цвета лаванды. К нему — белый жакет и любимые слингбэки J’adior из прошлогодней коллекции Christian Dior с разным принтом на правой и левой туфлях. Рассказываем, почему так часто первые леди, монаршие особы и политики делают ставку на оттенки фиолетового!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Джилл Байден

Фото: Eastnews

На инаугурации Джо Байдена многие дамы были в сиреневых нарядах. Кроме того, их частенько применяет в своей модной практике королева Нидерландов Максима, которая недавно померилась ультрафиолетовым look’ом c Джилл Байден. Его носит Кейт Миддлтон (вслед за принцессой Дианой), а в арсенале Елизаветы II — десятки сиреневых костюмов.

Издавна пурпурный цвет был символом принадлежности к знати и императорскому роду. Даже фиолетовые чернила были прерогативой властителей. Традиция пронеслась сквозь века, дойдя и до нашего столетия. Фиолетовый — напоминание о свободе и правах женщин на полноценную социально-политическую жизнь. Этот цвет символизирует движение суфражисток.

Фото: Eastnews / Globallook

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