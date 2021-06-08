Почему политики и первые леди наряжаются в оттенки лаванды

На инаугурации Джо Байдена многие дамы были в сиреневых нарядах. Кроме того, их частенько применяет в своей модной практике королева Нидерландов Максима, которая недавно померилась ультрафиолетовым look’ом c Джилл Байден. Его носит Кейт Миддлтон (вслед за принцессой Дианой), а в арсенале Елизаветы II — десятки сиреневых костюмов.

Издавна пурпурный цвет был символом принадлежности к знати и императорскому роду. Даже фиолетовые чернила были прерогативой властителей. Традиция пронеслась сквозь века, дойдя и до нашего столетия. Фиолетовый — напоминание о свободе и правах женщин на полноценную социально-политическую жизнь. Этот цвет символизирует движение суфражисток.