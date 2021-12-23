Мини-юбка и ботфорты: Лера Кудрявцева удивила новым смелым имиджем

Телеведущая позировала в костюме-двойке из атласа цвета синей дымки. Под прицелом оказалась приталенная блузка затейливого кроя и асимметричная мини-юбка, которая подчеркнула линию бедер и продемонстрировала ноги с самых выгодных ракурсов. Завершили образ бархатные сапоги-чулки, добавившие ему еще больше дерзости.

Длину экстра-мини, определенно, стоит взять на заметку для новогодней ночи. Один взгляд на бесконечные ноги — и никакие отвлекающие маневры в виде аксессуаров не нужны. 10 эффектных платьев для вечеринки ищите здесь.