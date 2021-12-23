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Мини-юбка и ботфорты: Лера Кудрявцева удивила новым смелым имиджем

Трудно поверить, что в этом году Лере Кудрявцевой исполнилось 50 лет — впрочем, поклонники тоже считают, что телеведущая нашла секрет вечной молодости. Звезда телеэкранов не изменяет графичному каре, макияжу с акцентом на глазах и ультраярким цветам в одежде — таким, которые никогда не дадут заскучать. На этот раз Кудрявцева удивила фолловеров экстремально короткой длиной юбки и похвасталась точеными ногами.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лера Кудрявцева

Фото: Instagram @leratv

Телеведущая позировала в костюме-двойке из атласа цвета синей дымки. Под прицелом оказалась приталенная блузка затейливого кроя и асимметричная мини-юбка, которая подчеркнула линию бедер и продемонстрировала ноги с самых выгодных ракурсов. Завершили образ бархатные сапоги-чулки, добавившие ему еще больше дерзости.

Длину экстра-мини, определенно, стоит взять на заметку для новогодней ночи. Один взгляд на бесконечные ноги — и никакие отвлекающие маневры в виде аксессуаров не нужны. 10 эффектных платьев для вечеринки ищите здесь.

Лера Кудрявцева / Instagram @leratv

Не так давно обезоружила поклонников и Елена Подкаминская. Звезда сериала «Кухня» примерила образ соблазнительной стюардессы с мини-юбкой и пламенно-алыми колготками. Что из этого получилось — смотрите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @leratv

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