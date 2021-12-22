Елена Подкаминская примерила образ стюардессы с мини-юбкой и алыми колготками
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @podkaminskaya_official
Образ стюардессы выстроен вокруг классического костюма на базе приталенного блейзера с контрастной строчкой. Наряд длины ультрамини дополняют жгуче-алые колготки — в дань триумфально вернувшегося из восьмидесятых тренда. В тон к ним — эффектные лодочки на шпильках и элегантная шляпка-фасинатор в духе тех, что аристократичные дамы носят на скачки в Аскоте.
Второй look — с пальто-бушлатом, увенчанным дерзким кожаным поясом-корсетом, и брутальные босоножки по мотивам самурайских сандалий гэта.
Не так давно заинтриговала фолловеров и Ксения Бородина, которая превратилась в соблазнительную наездницу и примерила дерзкий кэтсьют и латексные ботфорты. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @podkaminskaya_official