passion.ru
1 мин.

Елена Подкаминская примерила образ стюардессы с мини-юбкой и алыми колготками

Елена Подкаминская удивила поклонников новым перевоплощением: звезда сериала «Кухня» превратилась в эффектную (и очень соблазнительную) стюардессу. Образ в духе американского pin-up затем сменился на аутфит смелой и брутальной женщины-самурая. Кстати, берите на заметку, если у вас намечается костюмированная новогодняя вечеринка!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Елена Подкаминская

Фото: Instagram @podkaminskaya_official

Образ стюардессы выстроен вокруг классического костюма на базе приталенного блейзера с контрастной строчкой. Наряд длины ультрамини дополняют жгуче-алые колготки — в дань триумфально вернувшегося из восьмидесятых тренда. В тон к ним — эффектные лодочки на шпильках и элегантная шляпка-фасинатор в духе тех, что аристократичные дамы носят на скачки в Аскоте.

Второй look — с пальто-бушлатом, увенчанным дерзким кожаным поясом-корсетом, и брутальные босоножки по мотивам самурайских сандалий гэта.

Елена Подкаминская / Instagram @podkaminskaya_official / Фото: @austrianqueen

Не так давно заинтриговала фолловеров и Ксения Бородина, которая превратилась в соблазнительную наездницу и примерила дерзкий кэтсьют и латексные ботфорты. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @podkaminskaya_official

Новости партнеров
О чем говорят