Бортич подколола Милославскую, предложившую ей деньги на колготки: «У тебя же богатый парень»

Александра рассказала, что заметила стрелку на колготках уже на мероприятии, поэтому решила выходить из ситуации креативно, как в 15 лет. Актриса разорвала капрон еще больше и получила гранжевое дополнение к образу. Получилось эффектно: от конфуза Бортич спаслась, а образ вызвал шквал обсуждений в Сети.

Подключилась и актриса Стася Милославская, которая предложила деньги на новые колготки. «Давай, у тебя же богатый парень», — иронично ответила Александра.

Рваные колготки Бортич запомнились надолго, хотя на премьере в «Художественном» было рекордное количество звезд в ярких образах. Светлана Ходченкова выгуливала украшения за 17,5 миллиона рублей, Надежда Сысоева — тесный корсет, а Полина Аскери — жакет с «клумбой» на плече и кеды, будто испачканные в краске. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.