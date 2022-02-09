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Бортич подколола Милославскую, предложившую ей деньги на колготки: «У тебя же богатый парень»

В начале февраля светская Москва отмечала премьеру фильма Веты Гераськиной «Другое имя» со Светланой Ходченковой в главной роли. В числе гостей отметилась Александра Бортич, которая позировала фотографам в рваных колготках. Образ актрисы до сих пор не дает покоя фолловерам: кто-то смеется, кто-то недоумевает. А верная подруга Стася Милославская даже предложила помощь.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александра Бортич

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Александра рассказала, что заметила стрелку на колготках уже на мероприятии, поэтому решила выходить из ситуации креативно, как в 15 лет. Актриса разорвала капрон еще больше и получила гранжевое дополнение к образу. Получилось эффектно: от конфуза Бортич спаслась, а образ вызвал шквал обсуждений в Сети.

Подключилась и актриса Стася Милославская, которая предложила деньги на новые колготки. «Давай, у тебя же богатый парень», — иронично ответила Александра.

Рваные колготки Бортич запомнились надолго, хотя на премьере в «Художественном» было рекордное количество звезд в ярких образах. Светлана Ходченкова выгуливала украшения за 17,5 миллиона рублей, Надежда Сысоева — тесный корсет, а Полина Аскери — жакет с «клумбой» на плече и кеды, будто испачканные в краске. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Макс Светский (Passion.ru) / Globallook / Instagram

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