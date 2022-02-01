Сысоева — в корсете, Аскери с «клумбой» на плече: в чем блистали звезды на премьера триллера
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Фото: Макс Светский/ Passion.ru
В кинотеатр «Художественный», казалось, съехалась вся светская Москва. Многие знаменитости захотели первыми посмотреть триллер с высоким рейтингом ожидания и поздравить съемочную группу с успехом.
На красной дорожке десяткам фотографов позировали Екатерина Варнава с Александром Молочниковым, Юлия Снигирь с Евгением Цыгановым, Анна Снаткина с Виктором Васильевым, Марина Кравец, Валерия Гай-Германика, Надежда Сысоева, Елена Летучая и другие звезды.
Конечно, главными звездами вечера стали Светлана Ходченкова, Вета Гераськина и Катерина Михайлова (продюсер), которых на премьере назвали страстными грациями.
Надежда Сысоева подчеркнула точеную фигуру облегающими сверху и свободными книзу брюками и топом корсетом. Аксессуаром она выбрала небольшой клатч. Весь ее образ был пыльно-серого оттенка.
Большинство гостей вечера, будто сговорившись, появились в кинотеатре в total black-образах. Так, Екатерина Варнава позировала на красной дорожке в элегантных широких брюках и черном жакете. Ярким акцентов аутфита актрисы стал алый клатч.
Модель и галерист Полина Аскери для выхода в свет выбрала легкую юбку и жакет с «клумбой» на плече — огромным голубым пионом. Кеды звездной гостьи перекликались расцветкой с одеждой.
Фото: Макс Светский/ Passion.ru
Актриса и певица Марина Кравец для выхода в свет выбрала удобный комплект из брюк и жакета. Анна Снаткина с супругом Виктором Васильевым подобрали элегантный family look. Стилисты Елены Летучей нарядили ее в смокинг.
«Теперь я наконец могу поделиться этой радостью с вами, — обратилась Светлана Ходченкова к зрителям перед показом фильма. — Прошло два с половиной года. Надеюсь, ожидание стоило того. И благодарю каждого члена нашей команды. Сегодня, к сожалению, не все здесь. Но, ребят, знайте, что без каждого из вас этот проект не состоялся бы».
Триллер «Другое имя» стал продюсерским дебютом 39-летней актрисы, исполнившей и главную роль. Лиза в исполнении Ходченковой ведет шикарную жизнь, но тайны из ее прошлого стремятся ворваться в ее стабильное, роскошное настоящее. И ради сохранения своих страшных секретов она готова пойти на многое.
В широкий прока фильм выходит 3 февраля.