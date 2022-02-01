Сысоева — в корсете, Аскери с «клумбой» на плече: в чем блистали звезды на премьера триллера

В кинотеатр «Художественный», казалось, съехалась вся светская Москва. Многие знаменитости захотели первыми посмотреть триллер с высоким рейтингом ожидания и поздравить съемочную группу с успехом.

На красной дорожке десяткам фотографов позировали Екатерина Варнава с Александром Молочниковым, Юлия Снигирь с Евгением Цыгановым, Анна Снаткина с Виктором Васильевым, Марина Кравец, Валерия Гай-Германика, Надежда Сысоева, Елена Летучая и другие звезды.

Конечно, главными звездами вечера стали Светлана Ходченкова, Вета Гераськина и Катерина Михайлова (продюсер), которых на премьере назвали страстными грациями.