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Светлана Ходченкова появилась на премьере в украшениях за 17,5 млн рублей

Февраль начался с одной из самых ожидаемых кинопремьер: в кинотеатре «Художественный» представили фильм «Другое имя». В главной роли — Светлана Ходченкова, которая также дебютировала как кинопродюсер. Ранее режиссер Вета Гераськина уже интриговала публику, говоря, что такой актрису поклонники еще не видели.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Ходченкова

Фото: Макс Светский / Passion.ru

Ходченкова вышла на красную дорожку в образе, составленном в лучших традициях минимализма. Актриса позировала фотографам в черном силуэтном платье с лифом-халтером и эффектным шлейфом. В паре с нарядом выступили лаконичные босоножки на головокружительных шпильках.

Камеры едва могли поймать Светлану: вспышки отражали роскошные украшения Bvlgari из линейки High Jewellery.

Для мероприятия главная героиня вечера выбрала увесистые серьги Serpenti в розовом золоте с малахитом и бриллиантами за нескромные 5 804 000 рублей. В комплекте прихватила и браслет за 11 609 000 рублей.

Увидеть фильм в числе первых пришла и Юлия Снигирь, которая вооружилась сумкой Prada Cleo и объятиями Евгения Цыганова. Образ строгой учительницы актрисе определенно к лицу — подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Макс Светский (Passion.ru) / Екатерина Ширинкина / пресс-служба

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