Светлана Ходченкова появилась на премьере в украшениях за 17,5 млн рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский / Passion.ru
Ходченкова вышла на красную дорожку в образе, составленном в лучших традициях минимализма. Актриса позировала фотографам в черном силуэтном платье с лифом-халтером и эффектным шлейфом. В паре с нарядом выступили лаконичные босоножки на головокружительных шпильках.
Камеры едва могли поймать Светлану: вспышки отражали роскошные украшения Bvlgari из линейки High Jewellery.
Для мероприятия главная героиня вечера выбрала увесистые серьги Serpenti в розовом золоте с малахитом и бриллиантами за нескромные 5 804 000 рублей. В комплекте прихватила и браслет за 11 609 000 рублей.
Увидеть фильм в числе первых пришла и Юлия Снигирь, которая вооружилась сумкой Prada Cleo и объятиями Евгения Цыганова. Образ строгой учительницы актрисе определенно к лицу — подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото и видео: Макс Светский (Passion.ru) / Екатерина Ширинкина / пресс-служба