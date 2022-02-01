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Светлана Ходченкова появилась на премьере в украшениях за 17,5 млн рублей

Февраль начался с одной из самых ожидаемых кинопремьер: в кинотеатре «Художественный» представили фильм «Другое имя». В главной роли — Светлана Ходченкова, которая также дебютировала как кинопродюсер. Ранее режиссер Вета Гераськина уже интриговала публику, говоря, что такой актрису поклонники еще не видели.