Мэй Каламари «украла» культовый образ Гвинет Пэлтроу с костюмом Gucci: голосуйте, кто ярче

Речь идет о костюме Gucci из алого бархата. В девяностых его изобрел Том Форд, когда был креативным директором бренда. Тогда же, в 1996-м на красную дорожку MTV VMA в нем вышла Гвинет Пэлтроу.

Прошло 25 лет, и Алессандро Микеле повторил знаменитый силуэт. В честь 100-летия модного Дома дизайнер перевыпустил некоторые модели, ставшие бестселлерами последних десятилетий. Правда, и ценник поднял до невообразимых масштабов. На юбилейном шоу в 2021 году появилась Гвинет Пэлтроу — в обновленной двойке жгучего цвета.