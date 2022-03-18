Мэй Каламари «украла» культовый образ Гвинет Пэлтроу с костюмом Gucci: голосуйте, кто ярче
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Речь идет о костюме Gucci из алого бархата. В девяностых его изобрел Том Форд, когда был креативным директором бренда. Тогда же, в 1996-м на красную дорожку MTV VMA в нем вышла Гвинет Пэлтроу.
Прошло 25 лет, и Алессандро Микеле повторил знаменитый силуэт. В честь 100-летия модного Дома дизайнер перевыпустил некоторые модели, ставшие бестселлерами последних десятилетий. Правда, и ценник поднял до невообразимых масштабов. На юбилейном шоу в 2021 году появилась Гвинет Пэлтроу — в обновленной двойке жгучего цвета.
Успех актрисы захотела повторить и Мэй Каламари: для премьеры «Лунного рыцаря» она выбрала точно такой же наряд. Только блейзер надела на голое тело и завершила образ туфлями на платформе в духе восьмидесятых.
Dpa
Dpa
Тем временем в Лос-Анджелесе состоялась презентация сериала «Не сработало» с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй. Актриса примерила образ, степень соблазнительности которого зашкаливала. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa / Eastnews