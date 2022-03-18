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Джаред Лето не устоял: Энн Хэтэуэй появилась в платье-бикини с опасным разрезом

Мир охватила череда громких премьер, и одна из самых ожидаемых — дебют сериала «Не сработало» с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в главных ролях. Очередная презентация прошла в Лос-Анджелесе, и звездные коллеги по съемочной площадке туда тоже заглянули. Джаред — в Gucci в головы до ног (ожидаемо), а Энн — в ультрадерзком платье с разрезами, которых от нее точно не ожидали.