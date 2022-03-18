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Джаред Лето не устоял: Энн Хэтэуэй появилась в платье-бикини с опасным разрезом
Мир охватила череда громких премьер, и одна из самых ожидаемых — дебют сериала «Не сработало» с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в главных ролях. Очередная презентация прошла в Лос-Анджелесе, и звездные коллеги по съемочной площадке туда тоже заглянули. Джаред — в Gucci в головы до ног (ожидаемо), а Энн — в ультрадерзком платье с разрезами, которых от нее точно не ожидали.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Dpa
Энн выбрала насыщенный лазурный оттенок, который сыграл на контрасте с черным. Образ выстроен вокруг силуэтного платья на одно плечо, которое разбавили интригующие разрезы. Тот, что от бедра, практически не оставил места для фантазии, а сверху градус соблазнительности поднял бра-топ.
Дополнили образ узнаваемые слингбэки Aquazzura с забавными бантиками, миниатюрный клатч и эффектные украшения Bvlgari.
Фото: Dpa
Всего за несколько дней Энн Хэтэуэй пополнила свою модную хронику запоминающимися аутфитами. Один из самых ярких — костюм-тройка Christopher John Rogers, в котором она появилась в эфире популярного шоу Стивена Колберта. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa