Нарушаем протокол? Кейт Миддлтон похвасталась точеными ногами в скинни-джинсах
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Согласно дворцовому дресс-коду, представительницы монаршей четы не должны надевать джинсы (а негласно и брюки). Отсюда и много других устаревших правил в духе «бриллиантов утром». Кэтрин, которая чтит традиции, не нашла более подходящего комплекта для аутдор-активностей и появилась в черных скинни-джинсах. Одно можно сказать наверняка: ноги герцогини в них выглядят безупречно (и это на фоне слухов о беременности).
Миддлтон зарифмовала деним с базовым джемпером и удлиненным приталенным жакетом в клетку. Дополнили образ любимые ботинки See By Chloé, которые неоднократно сопровождали Кейт на подобных мероприятиях. Отправившись на велопрогулку, монаршая особа сменила блейзер на дутую куртку Seeland цвета хаки.
Фото: Globallook
В чинных образах привилегированных дам и первых леди случаются промахи. Например, недавно Брижит Макрон вышла встречать президента Чили и не заметила, что ее замшевые лодочки покрыты слоем строительной пыли. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook