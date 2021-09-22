Нарушаем протокол? Кейт Миддлтон похвасталась точеными ногами в скинни-джинсах

Согласно дворцовому дресс-коду, представительницы монаршей четы не должны надевать джинсы (а негласно и брюки). Отсюда и много других устаревших правил в духе «бриллиантов утром». Кэтрин, которая чтит традиции, не нашла более подходящего комплекта для аутдор-активностей и появилась в черных скинни-джинсах. Одно можно сказать наверняка: ноги герцогини в них выглядят безупречно (и это на фоне слухов о беременности).

Миддлтон зарифмовала деним с базовым джемпером и удлиненным приталенным жакетом в клетку. Дополнили образ любимые ботинки See By Chloé, которые неоднократно сопровождали Кейт на подобных мероприятиях. Отправившись на велопрогулку, монаршая особа сменила блейзер на дутую куртку Seeland цвета хаки.