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Нарушаем протокол? Кейт Миддлтон похвасталась точеными ногами в скинни-джинсах

Кейт Миддлтон давно не радовала выходами в свет, но спустя несколько месяцев затворничества снова вернулась к делам. Герцогиня Кембриджская отправилась в Камбрию, где похвасталась навыками скалолазания и езды на велосипеде. А для активного отдыхала выбрала аутфит, за который королева Елизавета II ее точно не похвалила бы.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Согласно дворцовому дресс-коду, представительницы монаршей четы не должны надевать джинсы (а негласно и брюки). Отсюда и много других устаревших правил в духе «бриллиантов утром». Кэтрин, которая чтит традиции, не нашла более подходящего комплекта для аутдор-активностей и появилась в черных скинни-джинсах. Одно можно сказать наверняка: ноги герцогини в них выглядят безупречно (и это на фоне слухов о беременности).

Миддлтон зарифмовала деним с базовым джемпером и удлиненным приталенным жакетом в клетку. Дополнили образ любимые ботинки See By Chloé, которые неоднократно сопровождали Кейт на подобных мероприятиях. Отправившись на велопрогулку, монаршая особа сменила блейзер на дутую куртку Seeland цвета хаки.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

В чинных образах привилегированных дам и первых леди случаются промахи. Например, недавно Брижит Макрон вышла встречать президента Чили и не заметила, что ее замшевые лодочки покрыты слоем строительной пыли. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook