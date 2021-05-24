Меган Фокс повторила скандальный выход Ким Кардашьян — и «сделала» ее

К тому, что Колсон носит кулон с кровью Меган, мы уже привыкли, но пара придумала новый способ демонстрировать чувства: влюбленные позировали перед камерами, соприкасаясь языками. При этом язык музыканта был окрашен в черный цвет.

Фокс превзошла саму себя по части откровенности. Звездный стилист Мейв Рейли подобрала для актрисы «голое» платье из новой коллекции Mugler, а к нему — запредельно высокие каблуки от Jimmy Choo. И, кажется, где-то мы это уже видели.