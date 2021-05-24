Меган Фокс повторила скандальный выход Ким Кардашьян — и «сделала» ее
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @meganfox
К тому, что Колсон носит кулон с кровью Меган, мы уже привыкли, но пара придумала новый способ демонстрировать чувства: влюбленные позировали перед камерами, соприкасаясь языками. При этом язык музыканта был окрашен в черный цвет.
Фокс превзошла саму себя по части откровенности. Звездный стилист Мейв Рейли подобрала для актрисы «голое» платье из новой коллекции Mugler, а к нему — запредельно высокие каблуки от Jimmy Choo. И, кажется, где-то мы это уже видели.
Фото: Eastnews
В 2019 году Ким Кардашьян взорвала Hollywood Beauty Awards своим появлением. Звезда, по всей видимости, претендовала на награду за самый открытый наряд за всю историю. Поводом для обсуждений стало винтажное платье от маэстро Тьерри Мюглера, которое прикрывало лишь самые интригующие точки бюста.
Ранее мы обсуждали 7 самых вульгарных выходов звезд на красную дорожку. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram
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