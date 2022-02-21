Матильда Шнурова показала самую модную сумку сезона: 162 000 рублей — и она ваша

Матильда похвасталась настоящим трофеем — узнаваемой сумкой Celine Triomphe, за которой сейчас ведется модная охота. Стоимость миниатюрного аксессуара — 1850 евро (около 162 000 рублей).

Крошечная it-bag задала тон простому образу из свободных джинсов и объемной дубленки цвета капучино. Последняя, кстати, универсальное решение на сезон холодов, которое мы помним еще из девяностых. Главное — не бояться эффекта «с чужого плеча». Дополнили аутфит грубые черные ботинки — то, что нужно для слякоти и прочих капризов межсезонья.