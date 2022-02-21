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Матильда Шнурова показала самую модную сумку сезона: 162 000 рублей — и она ваша

Погода в Северной столице пока не радует, но Матильда Шнурова быстро нашла стильное (и теплое) решение. Бизнесвумен вспомнила тенденции девяностых, добавила пару любимых джинсов, it-bag и вуаля — расслабленный образ, в котором не страшны минусовые температуры, готов!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Матильда Шнурова

Фото: Instagram @matilda.shnurova

Матильда похвасталась настоящим трофеем — узнаваемой сумкой Celine Triomphe, за которой сейчас ведется модная охота. Стоимость миниатюрного аксессуара — 1850 евро (около 162 000 рублей).

Крошечная it-bag задала тон простому образу из свободных джинсов и объемной дубленки цвета капучино. Последняя, кстати, универсальное решение на сезон холодов, которое мы помним еще из девяностых. Главное — не бояться эффекта «с чужого плеча». Дополнили аутфит грубые черные ботинки — то, что нужно для слякоти и прочих капризов межсезонья.

Матильда Шнурова

Матильда Шнурова

Фото: Instagram @matilda.shnurova

Самые модные джинсы сезона мы обсуждали ранее и разбирали на примерах звездных красоток. Мужчинам придется делиться, ведь тотальный oversize и пояс, нарочито небрежно спадающий с талии, — супертренд. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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