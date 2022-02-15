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10 стильных и практичных пар обуви, которым не страшны снег и слякоть

В магазинах вовсю появляются весенние коллекции, но брать курс на тепло еще рано. Как минимум погода против, а впереди — капризы межсезонья. Хорошая новость: если отправиться на шопинг сейчас, можно поймать приятные цены и скидки до 70% на зимние коллекции. Пара практичных ботинок никогда не будет лишней! Мы собрали те, которые точно выдержат снег и слякоть, отлично впишутся в образы с летящими платьями весной, а главное — порадуют и в следующем сезоне.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

В духе вестерна

Актуальность казаков даже не обсуждается — классика вестерна не покидает топы модных трендов. Правда, в этом сезоне они слегка видоизменились и приобрели гибридную форму — нечто среднее между ковбойскими ботинками и классическими челси. Этот вариант мы подсмотрели у Перниль Тейсбек, которая показывает, как бы выглядела самая стильная хозяйка ранчо. Инфлюенсер носит брутальные ботинки с вытянутыми квадратными мысами вместе с «канадским смокингом» — рубашкой из денима и джинсами.

1. Казаки Mango, 6499 руб. 2. Казаки Portal, 8999 руб. 3. Ботинки Vagabond, 13 000 руб.
  1. Казаки Mango, 6499 руб. 2. Казаки Portal, 8999 руб. 3. Ботинки Vagabond, 13 000 руб.

Фото: Instagram @pernilleteisbaek / Архивы пресс-служб

Брутальная классика

Вложение в пару армейских ботинок на массивной тракторной подошве всегда самая выгодная инвестиция, еще и с долгосрочной перспективой. С каждым годом они все больше набирают популярность и вряд ли сдадут позиции. Поэтому советуем добавить такую пару в модный арсенал, а варианты стильных сочетаний подсмотреть у трендсеттеров. В нашей фотогалерее подсказки: образы Ирины Шейк, Беллы Хадид и Хейли Бибер. Листайте, чтобы увидеть больше!

1. Ботинки Marc O'Polo, 16 490 руб. 2. Ботинки Dr. Martens, 22 000 руб. 3. Ботинки Respect, 6999 руб.
  1. Ботинки Marc O'Polo, 16 490 руб. 2. Ботинки Dr. Martens, 22 000 руб. 3. Ботинки Respect, 6999 руб.

Фото: Instagram @camillecharriere / Архивы пресс-служб

Резиновая пара

Пара классных резиновых сапог обязательно должна быть под прицелом. Особенно в реалиях нашего климата, когда после снега начинается дождь, а затем светит солнце. В качественном каучуке всегда будет комфортно. А чтобы преодолеть все прелести оттепели, рекомендуем присмотреться к моделям на массивной рифленой подошве, с высокими и широкими голенищами.

1. Резиновые сапоги Pinko, цена по запросу. 2. Zara, 5599 руб. 3. Ganni, 23 000 руб. 4. Tod's, 33 950 руб.
  1. Резиновые сапоги Pinko, цена по запросу. 2. Zara, 5599 руб. 3. Ganni, 23 000 руб. 4. Tod's, 33 950 руб.

Фото: Instagram @annabelrosendahl / Архивы пресс-служб

Ранее мы рассказывали, где купить идеальные кроссовки, в которых не страшно выйти на улицу даже в метель и слякоть. Десять стильных вариантов и стильные примеры звезд ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб

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