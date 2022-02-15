10 стильных и практичных пар обуви, которым не страшны снег и слякоть
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Фото: Eastnews
В духе вестерна
Актуальность казаков даже не обсуждается — классика вестерна не покидает топы модных трендов. Правда, в этом сезоне они слегка видоизменились и приобрели гибридную форму — нечто среднее между ковбойскими ботинками и классическими челси. Этот вариант мы подсмотрели у Перниль Тейсбек, которая показывает, как бы выглядела самая стильная хозяйка ранчо. Инфлюенсер носит брутальные ботинки с вытянутыми квадратными мысами вместе с «канадским смокингом» — рубашкой из денима и джинсами.
Фото: Instagram @pernilleteisbaek / Архивы пресс-служб
Брутальная классика
Вложение в пару армейских ботинок на массивной тракторной подошве всегда самая выгодная инвестиция, еще и с долгосрочной перспективой. С каждым годом они все больше набирают популярность и вряд ли сдадут позиции. Поэтому советуем добавить такую пару в модный арсенал, а варианты стильных сочетаний подсмотреть у трендсеттеров. В нашей фотогалерее подсказки: образы Ирины Шейк, Беллы Хадид и Хейли Бибер. Листайте, чтобы увидеть больше!
Фото: Instagram @camillecharriere / Архивы пресс-служб
Резиновая пара
Пара классных резиновых сапог обязательно должна быть под прицелом. Особенно в реалиях нашего климата, когда после снега начинается дождь, а затем светит солнце. В качественном каучуке всегда будет комфортно. А чтобы преодолеть все прелести оттепели, рекомендуем присмотреться к моделям на массивной рифленой подошве, с высокими и широкими голенищами.
Фото: Instagram @annabelrosendahl / Архивы пресс-служб
Ранее мы рассказывали, где купить идеальные кроссовки, в которых не страшно выйти на улицу даже в метель и слякоть. Десять стильных вариантов и стильные примеры звезд ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram / архивы пресс-служб