Сегодня в 10:00 2 мин.

10 стильных и практичных пар обуви, которым не страшны снег и слякоть

В магазинах вовсю появляются весенние коллекции, но брать курс на тепло еще рано. Как минимум погода против, а впереди — капризы межсезонья. Хорошая новость: если отправиться на шопинг сейчас, можно поймать приятные цены и скидки до 70% на зимние коллекции. Пара практичных ботинок никогда не будет лишней! Мы собрали те, которые точно выдержат снег и слякоть, отлично впишутся в образы с летящими платьями весной, а главное — порадуют и в следующем сезоне.