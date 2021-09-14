Засветились: 10 самых прозрачных платьев звезд на Met Gala 2021 и не только

Вообще «голые» платья — не новость в мире, где дизайнерская мысль дошла до самых сенсационных масштабов. Все помнят легендарный выход Шер за «Оскаром» в 1988 году: певица надела абсолютно прозрачное (и сногсшибательное платье Bob Mackie). Ровно через 10 лет ее триумф повторила актриса Роуз Макгоуэн, которая пришла на премию VMA в крошечных леопардовых стрингах и платье-сетке с открытой спиной.