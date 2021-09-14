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Засветились: 10 самых прозрачных платьев звезд на Met Gala 2021 и не только

В плотном сентябрьском графике селебрити едва успевают блистать на главных красных дорожках. Не успели моргнуть, как отгремели Венецианский кинофестиваль и Неделя моды в Нью-Йорке. Еще не утихли обсуждения премии MTV VMA, как уже все переключились на долгожданный Met Gala. Мы собрали десятку самых провокационных образов звезд с ключевых светских событий сентября — листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кендалл Дженнер

Фото: Eastnews

На Met Gala 2021 нарядов-«невидимок» было много. Кендалл Дженнер в буквальном смысле сияла в Givenchy, расшитом тысячами мерцающих кристаллов. Ирина Шейк выбрала Moschino — с тесным корсетом и объемным декором из цветов. Зои Кравиц вышла в крошечном бикини, поверх которого было надето ослепительное платье-сетка от Saint Laurent.

Меган Фокс

Меган Фокс

Фото: GettyImages

Несколькими днями ранее мир обсуждал провокационный выход Меган Фокс. Ее стилист Мейв Рейли постаралась на славу, нарядив звездную клиентку в едва заметное на теле платье Mugler.

Шер

Шер

Фото: Eastnews

Вообще «голые» платья — не новость в мире, где дизайнерская мысль дошла до самых сенсационных масштабов. Все помнят легендарный выход Шер за «Оскаром» в 1988 году: певица надела абсолютно прозрачное (и сногсшибательное платье Bob Mackie). Ровно через 10 лет ее триумф повторила актриса Роуз Макгоуэн, которая пришла на премию VMA в крошечных леопардовых стрингах и платье-сетке с открытой спиной.

Фото: Eastnews / GettyImages / Globallook