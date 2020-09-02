Маша Малиновская в шелковой комбинации скопировала стиль молодой Шэрон Стоун
Фото: Instagram @malinovskaya_tv
Малиновская позирует в элегантном аутфите, в основе которого — актуальный оттенок персиковой пудры. На ней — лаконичное коктейльное платье-комбинация, кокетливо приподнятое выше колен. В тон к нему подобраны замшевые мюли на высоких шпильках и с декоративными ремешками, усыпанными кристаллами. Финальный штрих — броские серьги-шандельеры до плеч, дополняющие прическу с мягкими локонами в духе дивы 50-х годов.
Фото: Screenshot / ivi.ru
Фолловеры осыпали телеведущую комплиментами, а кто-то даже провел параллель между фото Маши Малиновской и легендарной сценой допроса Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт», когда героиня соблазнительно закидывала ногу на ногу. «Милашка, «Мария, вы — огонь!», «"Основной инстинкт"! Вы прекрасны», «Очаровательная девушка», «Шикарные ножки!», «Прекрасна, как Афродита» — пишут в комментариях.
В отличие от Малиновской, которая частенько экспериментирует с косметологическими процедурами и пластической хирургией, Стоун не скрывает возрастных изменений. Актриса смело делится фото «без прикрас», на которых видно морщины и шрамы. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @malinovskaya_tv
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