Маша Малиновская в шелковой комбинации скопировала стиль молодой Шэрон Стоун

В отличие от Малиновской, которая частенько экспериментирует с косметологическими процедурами и пластической хирургией, Стоун не скрывает возрастных изменений. Актриса смело делится фото «без прикрас», на которых видно морщины и шрамы. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @malinovskaya_tv

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