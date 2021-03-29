Мария Шарапова выгуляла джемпер за 29 000 рублей и «детские» босоножки

Пока поклонники загадывают, чтобы теннисистка вернулась в большой спорт, она дразнит их солнечными фото и новыми аутфитами. Ставки сделаны на объемный кашемировый джемпер экологичного австралийского бренда Bassike, который обошелся Шараповой в 29 000 рублей. В паре с ним — джинсы-«бананы» силуэта восьмидесятых годов и серебристые босоножки Dries Van Noten, напоминающие те, что мы носили в детстве. Неизменными атрибутами остаются серьги-кольца — моделей всех мастей у теннисистки, по всей видимости, целая коллекция. Больше о самых модных аксессуарах весна-лето 2021 читайте на Passion.ru.

Не так давно мы выяснили, сколько стоит любимое кольцо Марии Погребняк, которое так часто сопровождает ее образы. Спойлер: бриллиантов на украшении более 150, а сумма в чеке имеет целых шесть нулей. Подробности с фото — здесь.