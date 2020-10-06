Мария Шарапова подразнила поклонников фото в халате нараспашку и панаме
Фото: Instagram @mariasharapova
Шарапова позирует в интерьере ванной, кокетничая на камеру у зеркала. На ней — комплект нижнего белья дерзкого черного цвета, поверх которого надет легкий темный халат в контрастный белый горошек и c прозрачными деталями. Его спортсменка решила не застегивать, блеснув стройной фигурой и формами. Будуарный образ звезда корта дополнила необычным для домашнего образа аксессуаром — стильной белой панамой, объявленой одним из главных трендов года. Завершили расслабленный look удобные тапочки кофейного цвета.
Мария часто делится уютными домашними и спортивными образами, а на контрасте с ними — выходами в элегантных платьях и на каблуках. Ранее мы рассказывали о модных лайфхаках звезды спорта, которые стоит взять на заметку. Мы детально разобрали три образа теннисистки, и повторить их сможет каждая. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @mariasharapova
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