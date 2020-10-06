Мария Шарапова подразнила поклонников фото в халате нараспашку и панаме

Мария часто делится уютными домашними и спортивными образами, а на контрасте с ними — выходами в элегантных платьях и на каблуках. Ранее мы рассказывали о модных лайфхаках звезды спорта, которые стоит взять на заметку. Мы детально разобрали три образа теннисистки, и повторить их сможет каждая. Подробнее читайте на Passion.ru.