Мария Шарапова устроила домашнее дефиле в микрошортах и комбинациях
Фото: Instagram @mariasharapova
В своем Instagram Шарапова поделилась забавным видео, на котором меняет уютные образы и реквизит — ноутбук, книги, кофейные чашки и даже кокос. Спортсменка сделала ставку на комфорт и выбрала короткие шорты в разных вариациях: от крошечных моделей в бельевом стиле, декорированных кружевом, до все еще актуальных бермудов. И каждая подчеркивает стройные натренированные ноги звезды кортов. Дополняют их легкие топы на тонких бретелях, летящие кардиганы с пестрыми принтами и без, соблазнительные комбинации и рубашки, будто позаимствованные из мужской половины гардероба.
Фолловеры не скупились на комплименты в адрес любимой теннисистки. «Нравится ваш стиль!», «Какие у вас красивые ноги!», «Королева!», «Потрясающая Мария!», «Богиня красоты», «Самая красивая женщина России», «Будто на подиуме!», «Эти ноги сводят с ума» — пишут в комментариях. О других стильных образах Марии Шараповой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @mariasharapova
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