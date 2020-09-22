Мария Шарапова устроила домашнее дефиле в микрошортах и комбинациях

В своем Instagram Шарапова поделилась забавным видео, на котором меняет уютные образы и реквизит — ноутбук, книги, кофейные чашки и даже кокос. Спортсменка сделала ставку на комфорт и выбрала короткие шорты в разных вариациях: от крошечных моделей в бельевом стиле, декорированных кружевом, до все еще актуальных бермудов. И каждая подчеркивает стройные натренированные ноги звезды кортов. Дополняют их легкие топы на тонких бретелях, летящие кардиганы с пестрыми принтами и без, соблазнительные комбинации и рубашки, будто позаимствованные из мужской половины гардероба.