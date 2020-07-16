Деним — на вечер, платье миди — на прогулку: 3 образа Марии Шараповой, которые легко повторить
Фото: Instagram @mariasharapova
Рубашка с «драматичными» рукавами + деним
Фото: Instagram @mariasharapova
Идеальный наряд для резкой смены планов — деним плюс блузка с объемными рукавами-буфами. Укороченные, свободные джинсы Мария часто использует в своих образах, добавляя к ним бланковые футболки, просторные свитшоты и базовые рубашки. Такой комплект обеспечит вау-эффект, куда бы вы ни держали путь: будь то романтический ужин или шумная вечеринка.
Фото: Архивы пресс-служб
«Драматичные» рукава продолжают захватывать подиум и гардеробы первых модниц, поэтому за идеальной блузкой с пышными буфами или «фонариками» советуем отправиться уже сейчас. По модному рецепту Марии Шараповой предлагаем добавить к широким джинсам а-ля винтаж топ с гиперобъемными рукавами в теплом оттенке капучино. В рифму к ним — лаконичные туфли на устойчивом блочном каблуке и миниатюрная сумка остромодной формы«пирожок».
Total black с платьем-комбинацией
Фото: Instagram @mariasharapova
Монохромные образы, выстроенные вокруг черного, никогда не проигрывают — и вот почему. Во-первых, этот цвет идеально подчеркивает фигуру. Во-вторых, его легко обыграть аксессуарами. Для одного из своих выходов в свет Шарапова выбрала элегантное платье-комбинацию длины миди, зарифмовала его с лаконичными туфлями с закругленным мысом и на комфортном каблуке и завершила сумкой кросс-боди. Акцентами лука стали броские украшения из золота и жемчужный ободок в прическе.
Фото: Архивы пресс-служб
Попробуем облегчить образ, взяв за основу летящее шифоновое платье с плиссировкой, и разбавим консервативный total black золотистой цепью с барочной жемчужиной и классическими серьгами-кольцами. Дело остается за малым — парой замшевых туфель с острым мыском и миниатюрной сумкой на брутальной цепи.
Платье миди + мюли
Фото: Instagram @mariasharapova
Платье горчичного цвета с асимметричными деталями и контрастной полоской не только визуально вытягивает силуэт, но и задает настроение. Для знакомства с современным искусством Мария выбрала именно его, замиксовав с бордовыми мюли на каблуке-блоке. Органичным завершением стал мерцающий штрих — винтажные серьги-пуссеты.
Фото: Архивы пресс-служб
Эффектное полосатое платье миди обязательно должно найти свое место под солнцем в вашем гардеробе. Его с легкостью можно вписать как в повседневные образы, так и в луки для яхтенных прогулок. В первом случае добавляем кожаные мюли и микросумку, а во втором — традиционные для этого вида отдыха эспадрильи. Не забываем и о стейтмент-украшениях — они будут остро необходимы независимо от повода выйти в свет.
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Фото: Instagram Марии Шараповой, Globallook, архивы пресс-служб
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