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Деним — на вечер, платье миди — на прогулку: 3 образа Марии Шараповой, которые легко повторить

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Мария Шарапова

Фото: Instagram @mariasharapova

Мария Шарапова отличилась не только заслугами на теннисном корте, но и эффектным стилем. И начало 2020 года экс-первая ракетка мира отметила ярко: ее появление на «Оскаре» в прозрачном неоновом платье в пол в Сети обсуждали еще долго. В повседневной жизни Шарапова предпочитает расслабленные образы, в авангарде которых — кэжуальный микс джинсов и базовой белой футболки. Мы выбрали три аутфита звезды спорта на все случаи жизни — обязательно к запоминанию!

Рубашка с «драматичными» рукавами + деним

Фото: Instagram @mariasharapova

Идеальный наряд для резкой смены планов — деним плюс блузка с объемными рукавами-буфами. Укороченные, свободные джинсы Мария часто использует в своих образах, добавляя к ним бланковые футболки, просторные свитшоты и базовые рубашки. Такой комплект обеспечит вау-эффект, куда бы вы ни держали путь: будь то романтический ужин или шумная вечеринка.

  1. Сумка Mango, 799 руб. 2. Кольцо Mya Bay (poisondrop.ru), 4 800 руб. 3. Джинсы Akhmadullina Dreams, 5 999 руб. 4. Топ H&M, 2 499 руб. 5. Туфли Vagabond, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

«Драматичные» рукава продолжают захватывать подиум и гардеробы первых модниц, поэтому за идеальной блузкой с пышными буфами или «фонариками» советуем отправиться уже сейчас. По модному рецепту Марии Шараповой предлагаем добавить к широким джинсам а-ля винтаж топ с гиперобъемными рукавами в теплом оттенке капучино. В рифму к ним — лаконичные туфли на устойчивом блочном каблуке и миниатюрная сумка остромодной формы«пирожок».

Total black с платьем-комбинацией

Фото: Instagram @mariasharapova

Монохромные образы, выстроенные вокруг черного, никогда не проигрывают — и вот почему. Во-первых, этот цвет идеально подчеркивает фигуру. Во-вторых, его легко обыграть аксессуарами. Для одного из своих выходов в свет Шарапова выбрала элегантное платье-комбинацию длины миди, зарифмовала его с лаконичными туфлями с закругленным мысом и на комфортном каблуке и завершила сумкой кросс-боди. Акцентами лука стали броские украшения из золота и жемчужный ободок в прическе.

  1. Туфли S.Oliver, 1 995 руб. 2. Колье Sexy Fish Jewelry, 7 100 руб. 3. Платье H&M, 2 299 руб. 4. Серьги Mango, 1 299 руб. 5. Сумка Topshop (yoox.com), 1 650 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Попробуем облегчить образ, взяв за основу летящее шифоновое платье с плиссировкой, и разбавим консервативный total black золотистой цепью с барочной жемчужиной и классическими серьгами-кольцами. Дело остается за малым — парой замшевых туфель с острым мыском и миниатюрной сумкой на брутальной цепи.

Платье миди + мюли

Фото: Instagram @mariasharapova

Платье горчичного цвета с асимметричными деталями и контрастной полоской не только визуально вытягивает силуэт, но и задает настроение. Для знакомства с современным искусством Мария выбрала именно его, замиксовав с бордовыми мюли на каблуке-блоке. Органичным завершением стал мерцающий штрих — винтажные серьги-пуссеты.

  1. Мюли Alla Pugachova, цена по запросу. 2. Браслет Lisa Smith (poisondrop.ru), 5 580 руб. 3. Платье Akhmadullina Dreams, цена по запросу. 4. Серьги Sexy Fish Jewelry, 6 900 руб. 5. Сумка Tom Tailor, 3 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Эффектное полосатое платье миди обязательно должно найти свое место под солнцем в вашем гардеробе. Его с легкостью можно вписать как в повседневные образы, так и в луки для яхтенных прогулок. В первом случае добавляем кожаные мюли и микросумку, а во втором — традиционные для этого вида отдыха эспадрильи. Не забываем и о стейтмент-украшениях — они будут остро необходимы независимо от повода выйти в свет.

Балансирует между спортшиком и элегантностью и певица Нюша, стиль которой всегда яркий и самобытный. Как повторить образы звезды — читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram Марии Шараповой, Globallook, архивы пресс-служб

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