Деним — на вечер, платье миди — на прогулку: 3 образа Марии Шараповой, которые легко повторить

Эффектное полосатое платье миди обязательно должно найти свое место под солнцем в вашем гардеробе. Его с легкостью можно вписать как в повседневные образы, так и в луки для яхтенных прогулок. В первом случае добавляем кожаные мюли и микросумку, а во втором — традиционные для этого вида отдыха эспадрильи. Не забываем и о стейтмент-украшениях — они будут остро необходимы независимо от повода выйти в свет.

Балансирует между спортшиком и элегантностью и певица Нюша, стиль которой всегда яркий и самобытный. Как повторить образы звезды — читайте на Passion.ru.