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Марина Газманова в комбезе за 450 000 рублей и чепчике умилила мужа: «Девочка моя»

Воскресенье семья Газмановых провела вместе и по всем правилам отдыха в загородном доме. Олег Газманов занимался шашлыком, то и дело «подбадривая» именной мангал, его супруга Марина наблюдала за процессом с террасы. Светская львица на своем примере показала, что даже на домашних посиделках нужно выглядеть на все сто. Впрочем, на образ не поскупилась.