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Марина Газманова в комбезе за 450 000 рублей и чепчике умилила мужа: «Девочка моя»

Воскресенье семья Газмановых провела вместе и по всем правилам отдыха в загородном доме. Олег Газманов занимался шашлыком, то и дело «подбадривая» именной мангал, его супруга Марина наблюдала за процессом с террасы. Светская львица на своем примере показала, что даже на домашних посиделках нужно выглядеть на все сто. Впрочем, на образ не поскупилась.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Газманова

Фото: Instagram @marinagazmanova

Марина Газманова решила не отставать от Яны Рудковской и обзавелась главным атрибутом фешенебельного альпийского аprès-ski — горнолыжным комбинезоном Christian Dior с узнаваемым мотивом-монограммой Dior Oblique. Стоимость модного трофея абсолютно нескромная — в среднем составляет около 450 000 рублей. К нему Газманова добавила пару удобных ботинок брутального силуэта и забавный капор — кстати, главный тренд этой зимы. Красавица-жена умилила своего звездного мужа, который ласково обращается к ней «Девочка моя».

Марина Газманова не единственная из числа звездных коллег, кто не экономит на модной горнолыжной экипировке. Не так давно певица Жасмин оставила в бутике более 400 000 рублей за комбинезон, а Ольга Бузова похвасталась маской Philipp Plein. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @marinagazmanova

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