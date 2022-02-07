Марина Газманова в комбезе за 450 000 рублей и чепчике умилила мужа: «Девочка моя»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @marinagazmanova
Марина Газманова решила не отставать от Яны Рудковской и обзавелась главным атрибутом фешенебельного альпийского аprès-ski — горнолыжным комбинезоном Christian Dior с узнаваемым мотивом-монограммой Dior Oblique. Стоимость модного трофея абсолютно нескромная — в среднем составляет около 450 000 рублей. К нему Газманова добавила пару удобных ботинок брутального силуэта и забавный капор — кстати, главный тренд этой зимы. Красавица-жена умилила своего звездного мужа, который ласково обращается к ней «Девочка моя».
Марина Газманова не единственная из числа звездных коллег, кто не экономит на модной горнолыжной экипировке. Не так давно певица Жасмин оставила в бутике более 400 000 рублей за комбинезон, а Ольга Бузова похвасталась маской Philipp Plein. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @marinagazmanova