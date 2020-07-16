Рай в шалаше: Олег и Марина Газмановы отметили розовую свадьбу в вечерних нарядах и в палатке
Фото: Starface
15 июля Олег и Марина Газмановы отметили розовую свадьбу. Музыкант рассказал, что готовит для супруги сюрприз. «Осуществил ее мечту», — намекнул Газманов. Вся члены семьи звездного семейства отнеслись к приготовлению праздника со всей серьезностью.
Фото: www.instagram.com/oleggazmanov/
И на следующий день после торжества супруги поделились радостью с поклонниками. Олег Газманов разместил в микроблоге видео, в котором Марина в розовом вечернем платье залезает в палатку. «С милым рай в шалаше», — с улыбкой заявил композитор, а Марина призналась, что это была ее мечта — переночевать в палатке под звездами.
«Свадьба пела и плясала! Спасибо семье за участие и поздравления! Дети знали, как я люблю альпака, лан — нежные , дружелюбные пушистики, милое семейство. Море роз, их еще предстоит посадить! Спасибо за поздравления и радость за нашу семью! Сегодня ночуем в палатке под звездами, Олег осуществил мою детскую мечту», — написала счастливая жена.
Олег и Марина Газмановы поженились в 2003 году, а познакомились и стали жить вместе за несколько лет до этого. У супругов на двоих трое детей: сыновья Филипп и Родион от предыдущих отношений и общая дочь Марианна.
Фото и видео: Instagram Олега и Марины Газмановых, Starface
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