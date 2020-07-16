Рай в шалаше: Олег и Марина Газмановы отметили розовую свадьбу в вечерних нарядах и в палатке

И на следующий день после торжества супруги поделились радостью с поклонниками. Олег Газманов разместил в микроблоге видео, в котором Марина в розовом вечернем платье залезает в палатку. «С милым рай в шалаше», — с улыбкой заявил композитор, а Марина призналась, что это была ее мечта — переночевать в палатке под звездами.