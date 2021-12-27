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Марина Газманова показала фигуру в облегающем платье цвета морковного фреша

Мы знаем наверняка: трудно оставаться элегантной, когда сугробы по колено, а вместо асфальта — каток. Своим новым образом Марина Газманова доказала, что миссия выполнима! Супруга Олега Газманова устроила фотосессию в заснеженном лесу, а заодно показала, как подчеркнуть результаты регулярных тренировок. Смотрите и запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Газманова

Фото: Instagram @marinagazmanova

В главной роли сезона — снова фактурный трикотаж, который сохраняет не только женственный силуэт, но и тепло. Марина выбрала облегающее миди-платье цвета морковного фреша и дополнила его кипенно-белым, почти сливающимся со снегом, дутым пальто. Чтобы стильно сочетать платья и пуховики, обращайте внимание на длину. Правильный вариант — когда верхняя одежда перекрывает подол. Завершили образ удобные ботинки, которые найдут применение и на лыжных склонах, и в городе.

Марина Газманова / Instagram @marinagazmanova

Не так давно стильный новогодний образ показывала и Светлана Бондарчук, которая носит эффектные костюмы в пайетках вместе с тапочками (и вам советует). А в случае, если вы все еще не выбрали наряд, ловите сразу три классные идеи. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @marinagazmanova

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