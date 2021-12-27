Марина Газманова показала фигуру в облегающем платье цвета морковного фреша
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @marinagazmanova
В главной роли сезона — снова фактурный трикотаж, который сохраняет не только женственный силуэт, но и тепло. Марина выбрала облегающее миди-платье цвета морковного фреша и дополнила его кипенно-белым, почти сливающимся со снегом, дутым пальто. Чтобы стильно сочетать платья и пуховики, обращайте внимание на длину. Правильный вариант — когда верхняя одежда перекрывает подол. Завершили образ удобные ботинки, которые найдут применение и на лыжных склонах, и в городе.
Не так давно стильный новогодний образ показывала и Светлана Бондарчук, которая носит эффектные костюмы в пайетках вместе с тапочками (и вам советует). А в случае, если вы все еще не выбрали наряд, ловите сразу три классные идеи. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @marinagazmanova