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Светлана Бондарчук носит вечерние наряды с тапочками — и вам советует

Светлана Бондарчук отдыхает на Мальдивах, чем вызывает зависть у жителей столицы, где температура ушла в минус более чем на 20 градусов. Зато в блоге бизнесвумен в последнее время жарко: фотографии в бикини сменяются видео с дефиле в летящих платьях. А недавно светская львица показала лайфхак для тех, кто празднует Новый год дома (а если повезет, то и на побережье океана), — смотрите и запоминайте!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Светлана вооружилась двойкой из макси-юбки и кроп-жакета, усыпанных пайетками цвета жгучего перца. Мерцанию костюма вторят акцентные украшения во главе с увесистым колье, а дополняет образ мини-сумка в лучших традициях бохо-шика. Звездной деталью образа стала обувь, которая пошла вразрез с его праздничным настроением. Место босоножек на шпильках и головокружительных туфель настоящих it-girls заняли удобные и всеми любимые биркенштоки.

Светлана Бондарчук

Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Так что если на Новый год вы планируете дефиле из кухни в гостиную собственной квартиры — смело наряжайтесь в пайетки и миксуйте наряд с любимыми тапочками. Как раз недавно мы обсуждали, как составить праздничные образы из того, что уже есть в гардеробе. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @a030aa

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