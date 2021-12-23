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Светлана Бондарчук носит вечерние наряды с тапочками — и вам советует

Светлана Бондарчук отдыхает на Мальдивах, чем вызывает зависть у жителей столицы, где температура ушла в минус более чем на 20 градусов. Зато в блоге бизнесвумен в последнее время жарко: фотографии в бикини сменяются видео с дефиле в летящих платьях. А недавно светская львица показала лайфхак для тех, кто празднует Новый год дома (а если повезет, то и на побережье океана), — смотрите и запоминайте!