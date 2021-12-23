Светлана Бондарчук носит вечерние наряды с тапочками — и вам советует
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @a030aa
Светлана вооружилась двойкой из макси-юбки и кроп-жакета, усыпанных пайетками цвета жгучего перца. Мерцанию костюма вторят акцентные украшения во главе с увесистым колье, а дополняет образ мини-сумка в лучших традициях бохо-шика. Звездной деталью образа стала обувь, которая пошла вразрез с его праздничным настроением. Место босоножек на шпильках и головокружительных туфель настоящих it-girls заняли удобные и всеми любимые биркенштоки.
Фото: Instagram @a030aa
Так что если на Новый год вы планируете дефиле из кухни в гостиную собственной квартиры — смело наряжайтесь в пайетки и миксуйте наряд с любимыми тапочками. Как раз недавно мы обсуждали, как составить праздничные образы из того, что уже есть в гардеробе. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @a030aa