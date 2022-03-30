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Сегодня в 21:10
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Мама на миллион: Подольская появилась на семейном вечере в соблазнительном платье

Наталья Подольская дала мастер-класс на тему того, как успевать быть мамой, женой, артисткой и сохранять отличную форму. Результаты стараний открыло новое платье певицы, в котором скромную длину компенсировал ультрадерзкий лиф. Идею советуем взять на заметку, особенно если ищите вечерний образ, но без эффекта «слишком».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Подольская

Фото: Globallook

Повод для торжества значительный: 29 марта Владимиру Преснякову исполнилось 54 года. Для важной даты Наталья Подольская приберегла лаконичное макси-платье с силуэтной юбкой и интригующим лифом с экстремальным декольте и разрезами. Кстати, самый актуальный фасон, судя по звездным хроникам с красных дорожке. Чинный total black акцентируют броские украшения во главе с многослойным колье.

Певица поделилась забавным фото с годовалым сыном Иваном, который на семейном вечере выглядел, как истинный джентльмен.

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Наталья Подольская с сыном

Наталья Подольская с сыном

Фото: Telegram @natpodolskaya

Март не балует нас солнечной погодой, вся надежда на следующий месяц. Приближать теплые деньки рекомендуем с помощью сочных оттенков. Роль таблетки от плохого настроения выполнит новое платье! По ссылке мы рассказали, где купить идеальный (и актуальный) вариант на весну.

Фото: Globallook / Telegram @natpodolskaya

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