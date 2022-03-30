Мама на миллион: Подольская появилась на семейном вечере в соблазнительном платье
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Фото: Globallook
Повод для торжества значительный: 29 марта Владимиру Преснякову исполнилось 54 года. Для важной даты Наталья Подольская приберегла лаконичное макси-платье с силуэтной юбкой и интригующим лифом с экстремальным декольте и разрезами. Кстати, самый актуальный фасон, судя по звездным хроникам с красных дорожке. Чинный total black акцентируют броские украшения во главе с многослойным колье.
Певица поделилась забавным фото с годовалым сыном Иваном, который на семейном вечере выглядел, как истинный джентльмен.
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Фото: Telegram @natpodolskaya
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Фото: Globallook / Telegram @natpodolskaya