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Ирина Шейк и Дуа Липа в платьях с пикантными разрезами: голосуйте за самый дерзкий образ

Платья с экстремальными разрезами, не оставляющие места ни для фантазии, ни для нижнего белья, — абсолютный тренд последних сезонов. И он набирает самые горячие обороты: в самых нескромных версиях разгуливают Белла Халид, Хайди Клум, Оливия Калпо и другие фэшиониста. В нашем модном баттле встретились Ирина Шейк и Дуа Липа — голосуйте, кто круче!