Ирина Шейк и Дуа Липа в платьях с пикантными разрезами: голосуйте за самый дерзкий образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Ирина Шейк отметила явно затянувшиеся выходные в компании лучших друзей — Рикардо Тиши, Стеллы Максвелл (с которой ей приписывают роман) и Ребеккой Мартинес. Модель поэкспериментировала на тему образа Мортиши Аддамс, надев силуэтное черное платье Burberry с открытой спиной и дерзкими разрезами на груди. Дополнили образ акцентные украшения, пара лаконичных босоножек и жгуче-алая помада.
Не так давно свою вариацию на тему демонстрировала Дуа Липа. Певица выгуляла облегающее черное платье Christopher Esber — такое, в котором невозможно не остаться незамеченной. Некогда из-за подобного пострадала Кендалл Дженнер: модель пришла на свадьбу подруги в наряде Mônot, который едва прикрывал грудь, и нарвалась на критику в Сети.
Instagram @irinashayk
Instagram @dualipa
На копировании образов попадались даже главные игроки мирового истеблишмента. Так, Джо и Джилл Байден повторили образ Дональда и Мелания Трамп. Совпадение? Не думаем! Голосуйте за самую стильную пару в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Instagram @irinashayk / @dualipa