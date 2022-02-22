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Ирина Шейк и Дуа Липа в платьях с пикантными разрезами: голосуйте за самый дерзкий образ

Платья с экстремальными разрезами, не оставляющие места ни для фантазии, ни для нижнего белья, — абсолютный тренд последних сезонов. И он набирает самые горячие обороты: в самых нескромных версиях разгуливают Белла Халид, Хайди Клум, Оливия Калпо и другие фэшиониста. В нашем модном баттле встретились Ирина Шейк и Дуа Липа — голосуйте, кто круче!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

Ирина Шейк отметила явно затянувшиеся выходные в компании лучших друзей — Рикардо Тиши, Стеллы Максвелл (с которой ей приписывают роман) и Ребеккой Мартинес. Модель поэкспериментировала на тему образа Мортиши Аддамс, надев силуэтное черное платье Burberry с открытой спиной и дерзкими разрезами на груди. Дополнили образ акцентные украшения, пара лаконичных босоножек и жгуче-алая помада.

Не так давно свою вариацию на тему демонстрировала Дуа Липа. Певица выгуляла облегающее черное платье Christopher Esber — такое, в котором невозможно не остаться незамеченной. Некогда из-за подобного пострадала Кендалл Дженнер: модель пришла на свадьбу подруги в наряде Mônot, который едва прикрывал грудь, и нарвалась на критику в Сети.

Ирина Шейк

Instagram @irinashayk

Дуа Липа

Instagram @dualipa

На копировании образов попадались даже главные игроки мирового истеблишмента. Так, Джо и Джилл Байден повторили образ Дональда и Мелания Трамп. Совпадение? Не думаем! Голосуйте за самую стильную пару в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Instagram @irinashayk / @dualipa

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