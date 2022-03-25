Где купить яркое платье на весну: 10 стильных моделей и идеи образов

Новоиспеченная трендсеттер Меган Фокс реализует самые смелые идеи своего стилиста Мейв Райли. Стоит признаться, что Мейв способна превратить любого клиента в фэшиониста (стиль Хейли Бибер — ее рук дело), но сейчас не об этом.

Мег показала, как обыграть маленькое черное платье (даже если ваше не такое прозрачное). Актриса пользуется рецептом Виктории Бекхэм, которая всегда разбавляет total black акцентными деталями. Всегда верное решение — броские туфли самого неожиданного цвета. В случае с Фокс — босоножки Золушки от Amina Muaddi.