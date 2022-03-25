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Где купить яркое платье на весну: 10 стильных моделей и идеи образов

Мы привыкли к уютным треникам, а любимые джинсы стали той самой зоной комфорта, из которой не хочется выходить. Минувшие времена локдауна только усилили любовь к удобству и потеснили платья в дальние углы гардеробных. Пора исправляться! Особенно сейчас, когда март начинает радовать солнечной погодой. Рассказываем, к каким брендам присмотреться, отправляясь на шопинг!
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эмили Ратаковски

Фото: Eastnews

Выбор Passion.ru

В ассортименте доступных в сегодняшних реалиях брендов мы присмотрели десять моделей на все случаи жизни: от трендовых вариантов с ультрадерзкими разрезами до яркого трикотажа. Листайте, чтобы увидеть больше, и определяйте своих фаворитов!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Lime, 6999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Практика

Прием, которым пользуются модели: платье плюс брутальная обувь. Кендалл Дженнер замиксовала total black из силуэтного платья, болеро (снова в тренде?) и строгие сапоги By Far на фигурных каблуках. Хейли Бибер выбрала шелковое платье в нежном оттенке персика и добавила грубую пару Naked Wolfe, доказав, что сочетание несочетаемого — опасный, но чаще всего выигрышный трюк.

Кендалл Дженнер

Eastnews

Хейли Бибер

Eastnews

Новоиспеченная трендсеттер Меган Фокс реализует самые смелые идеи своего стилиста Мейв Райли. Стоит признаться, что Мейв способна превратить любого клиента в фэшиониста (стиль Хейли Бибер — ее рук дело), но сейчас не об этом.

Мег показала, как обыграть маленькое черное платье (даже если ваше не такое прозрачное). Актриса пользуется рецептом Виктории Бекхэм, которая всегда разбавляет total black акцентными деталями. Всегда верное решение — броские туфли самого неожиданного цвета. В случае с Фокс — босоножки Золушки от Amina Muaddi.

Меган Фокс

Меган Фокс

Фото: Eastnews

Одно мы знаем наверняка: чем больше разрезов, тем лучше. И речь пойдет о самых экстремальных, которые практически не оставляют места для фантазии. Оливия Калпо, например, решилась на такие, выбрав платье LaQuan Smith, для которого даже нижнее белье не понадобилось.

Оливия Калпо

Оливия Калпо

Фото: Globallook

Ранее мы рассказывали, где присмотреть безупречный брючный костюм на весну. Десять классных вариантов и вдохновляющие образы звезд и инфлюенсеров ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

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