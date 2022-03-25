Где купить яркое платье на весну: 10 стильных моделей и идеи образов
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Фото: Eastnews
Выбор Passion.ru
В ассортименте доступных в сегодняшних реалиях брендов мы присмотрели десять моделей на все случаи жизни: от трендовых вариантов с ультрадерзкими разрезами до яркого трикотажа. Листайте, чтобы увидеть больше, и определяйте своих фаворитов!
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Фото: Архивы пресс-служб
Практика
Прием, которым пользуются модели: платье плюс брутальная обувь. Кендалл Дженнер замиксовала total black из силуэтного платья, болеро (снова в тренде?) и строгие сапоги By Far на фигурных каблуках. Хейли Бибер выбрала шелковое платье в нежном оттенке персика и добавила грубую пару Naked Wolfe, доказав, что сочетание несочетаемого — опасный, но чаще всего выигрышный трюк.
Eastnews
Eastnews
Новоиспеченная трендсеттер Меган Фокс реализует самые смелые идеи своего стилиста Мейв Райли. Стоит признаться, что Мейв способна превратить любого клиента в фэшиониста (стиль Хейли Бибер — ее рук дело), но сейчас не об этом.
Мег показала, как обыграть маленькое черное платье (даже если ваше не такое прозрачное). Актриса пользуется рецептом Виктории Бекхэм, которая всегда разбавляет total black акцентными деталями. Всегда верное решение — броские туфли самого неожиданного цвета. В случае с Фокс — босоножки Золушки от Amina Muaddi.
Фото: Eastnews
Одно мы знаем наверняка: чем больше разрезов, тем лучше. И речь пойдет о самых экстремальных, которые практически не оставляют места для фантазии. Оливия Калпо, например, решилась на такие, выбрав платье LaQuan Smith, для которого даже нижнее белье не понадобилось.
Фото: Globallook
Ранее мы рассказывали, где присмотреть безупречный брючный костюм на весну. Десять классных вариантов и вдохновляющие образы звезд и инфлюенсеров ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб