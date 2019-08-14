«Как вы похожи»: Ляйсан Утяшева показала архивные фото с мамой в день ее рождения

Ляйсан была очень близка с мамой. И в одном из интервью спортсменка рассказывала, как тяжело переживала потерю самого родного человека. Ляйсан тогда призналась, что больше всех ее в трудное время поддерживал именно будущий муж Павел Воля. И она оценила его заботу, силу и внимание, позднее согласившись стать его женой.