«Как вы похожи»: Ляйсан Утяшева показала архивные фото с мамой в день ее рождения

Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками в Instagram детскими фотографиями с мамой Зульфией, которая ушла из жизни в марте 2012 года. «Сегодня моей маме исполнилось бы 55 лет... Берегите своих близких», - написала Ляйсан (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«как ты на маму похожа!», «Любимые не умирают... Но... рядом быть перестают...», «Одно лицо», «Как вы похожи,мама такая красивая», «Вы очень похожи на маму, она у вас красивая», - написали спортсменке в комментариях.
Ляйсан была очень близка с мамой. И в одном из интервью спортсменка рассказывала, как тяжело переживала потерю самого родного человека. Ляйсан тогда призналась, что больше всех ее в трудное время поддерживал именно будущий муж Павел Воля. И она оценила его заботу, силу и внимание, позднее согласившись стать его женой.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global look press
Видео: youtube.com/ Ляйсан Утяшева
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