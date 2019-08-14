passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Как вы похожи»: Ляйсан Утяшева показала архивные фото с мамой в день ее рождения

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ляйсан с мамой Зульфиеей Утяшевой

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Подписчики отметили, что ясно, от кого спортсменка получила свою красоту.

Ляйсан Утяшева поделилась с подписчиками в Instagram детскими фотографиями с мамой Зульфией, которая ушла из жизни в марте 2012 года. «Сегодня моей маме исполнилось бы 55 лет... Берегите своих близких», - написала Ляйсан (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Ляйсан с мамой

«как ты на маму похожа!», «Любимые не умирают... Но... рядом быть перестают...», «Одно лицо», «Как вы похожи,мама такая красивая», «Вы очень похожи на маму, она у вас красивая», - написали спортсменке в комментариях.

Первое большое интервью маленькой Ляйсан

Ляйсан была очень близка с мамой. И в одном из интервью спортсменка рассказывала, как тяжело переживала потерю самого родного человека. Ляйсан тогда призналась, что больше всех ее в трудное время поддерживал именно будущий муж Павел Воля. И она оценила его заботу, силу и внимание, позднее согласившись стать его женой.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomohov/ Global look press

Видео: youtube.com/ Ляйсан Утяшева

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!