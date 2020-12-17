Лобода устроила зажигательное дефиле в леопардовой шубе

Съемочную площадку суперзвезда покидала во всеоружии, демонстрируя эффектный аутфит в лучших традициях стиля Кейт Мосс. Лобода составила look вокруг остромодных джинсов-клеш в духе 80-х, которые визуально сделали ноги бесконечными. Зарифмован деним с полупрозрачной шифоновой блузой с пышными воланами, имитирующими жабо. Поверх артистка накинула длинную шубу с ярким леопардовым принтом, которая заняла главную роль в образе. Финальный штрих — вместительная сумка насыщенного алого цвета.