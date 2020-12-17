Лобода устроила зажигательное дефиле в леопардовой шубе
Фото: Instagram @lobodaofficial
Съемочную площадку суперзвезда покидала во всеоружии, демонстрируя эффектный аутфит в лучших традициях стиля Кейт Мосс. Лобода составила look вокруг остромодных джинсов-клеш в духе 80-х, которые визуально сделали ноги бесконечными. Зарифмован деним с полупрозрачной шифоновой блузой с пышными воланами, имитирующими жабо. Поверх артистка накинула длинную шубу с ярким леопардовым принтом, которая заняла главную роль в образе. Финальный штрих — вместительная сумка насыщенного алого цвета.
Напомним, что 12 декабря состоялась юбилейная 25-я церемония вручения «Золотого граммофона», и Светлана Лобода была в числе выступающих. Артистка должна была исполнить номер, однако, отказалась от выступления и обвинила организаторов в непрофессионализме. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @lobodaofficial
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!