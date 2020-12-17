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Лобода устроила зажигательное дефиле в леопардовой шубе

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Светлана Лобода

Фото: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода, недавно оказавшаяся в центре скандала на «Золотом граммофоне», продолжает работать над творческими проектами и радовать поклонников новыми видео в своем Instagram. 38-летняя певица устроила зажигательное дефиле и показала, как носить самый провокационный тренд сезона.

Съемочную площадку суперзвезда покидала во всеоружии, демонстрируя эффектный аутфит в лучших традициях стиля Кейт Мосс. Лобода составила look вокруг остромодных джинсов-клеш в духе 80-х, которые визуально сделали ноги бесконечными. Зарифмован деним с полупрозрачной шифоновой блузой с пышными воланами, имитирующими жабо. Поверх артистка накинула длинную шубу с ярким леопардовым принтом, которая заняла главную роль в образе. Финальный штрих — вместительная сумка насыщенного алого цвета.

Светлана Лобода / Instagram @lobodaofficial

Напомним, что 12 декабря состоялась юбилейная 25-я церемония вручения «Золотого граммофона», и Светлана Лобода была в числе выступающих. Артистка должна была исполнить номер, однако, отказалась от выступления и обвинила организаторов в непрофессионализме. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @lobodaofficial

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