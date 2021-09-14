Лиза Арзамасова в «драматичном» платье отметила день рождения сына

Среди знаменитостей сейчас — тотальный беби-бум. Недавно стало известно, что Ольга Серябкина готовится стать мамой, а ранее новостью о беременности поделилась певица Нюша.

Ранее мы рассказывали о 20 ярких образах звезд в положении за последние 14 лет. Здесь — самые эффектные мамы: от Дженнифер Лопес до Карди Би. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.