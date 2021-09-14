Лиза Арзамасова в «драматичном» платье отметила день рождения сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @liza_arzamasova
Лиза Арзамасова поделилась снимком с новорожденным сыном Львом, которого нарядила в белый комбинезон с принтом в крупный черный горошек. Свой образ девушка выстроила вокруг платья цвета серой дымки — пышного, с многочисленными оборками и «драматичными» рукавами с декором из ажурного шитья. Стоимость наряда от местного российского бренда вполне демократична — 4 190 рублей. Вместо туфель на головокружительных шпильках — пара уютных носков с белым кружевом.
Фото: Instagram @liza_arzamasova
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Фото: Instagram