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Лиза Арзамасова в «драматичном» платье отметила день рождения сына

14 сентября Лиза Арзамасова и Илья Авербух отметили месяц со дня рождения сына. Если беременность 26-летняя звезда «Папиных дочек» тщательно скрывала вплоть до последних месяцев, то о буднях мамы активно рассказывает в своем блоге. Для важной даты актриса выбрала домашний образ с нежным чайным платьем.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лиза Арзамасова

Фото: Instagram @liza_arzamasova

Лиза Арзамасова поделилась снимком с новорожденным сыном Львом, которого нарядила в белый комбинезон с принтом в крупный черный горошек. Свой образ девушка выстроила вокруг платья цвета серой дымки — пышного, с многочисленными оборками и «драматичными» рукавами с декором из ажурного шитья. Стоимость наряда от местного российского бренда вполне демократична — 4 190 рублей. Вместо туфель на головокружительных шпильках — пара уютных носков с белым кружевом.

Лиза Арзамасова

Лиза Арзамасова

Фото: Instagram @liza_arzamasova

Среди знаменитостей сейчас — тотальный беби-бум. Недавно стало известно, что Ольга Серябкина готовится стать мамой, а ранее новостью о беременности поделилась певица Нюша.

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Фото: Instagram