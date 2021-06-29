20 самых ярких «беременных» образов звезд за последние 14 лет: фото
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Фото: Dpa
Не так давно Карди Би призналась, что ждет второго ребенка, и впервые появилась на публике с заметно округлившимся животом 27 июня на церемонии BET Awards. Insider вспоминает эффектные образы беременных звезд, и наш парад открывает Анджелина Джоли в знаменитом платье травянисто-зеленого цвета, который сейчас бьет все рекорды популярности, хотя прошло 13 лет.
Ким Кардашьян не раз критиковали за цветочное платье Givenchy с перчатками в тон, которое она выбрала для Met Gala в 2013 году. Наряд сравнивали с ковром, и даже интересное положение не спасло звезду от нападок хейтеров. Эпатажно в счастливые 9 месяцев второй беременности одевалась и Бейонсе — чего стоит один выход в платье из алых пайеток от Peter Dundas на «Грэмми» в 2017 году. Один из любимых приемов звезд — прозрачное. Активно им пользовались Сиара, Энн Хэтэуэй и Крисси Тейген. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!
Фото: GettyImages / Eastnews / Globallook / Dpa / Instagram
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