20 самых ярких «беременных» образов звезд за последние 14 лет: фото

Ким Кардашьян не раз критиковали за цветочное платье Givenchy с перчатками в тон, которое она выбрала для Met Gala в 2013 году. Наряд сравнивали с ковром, и даже интересное положение не спасло звезду от нападок хейтеров. Эпатажно в счастливые 9 месяцев второй беременности одевалась и Бейонсе — чего стоит один выход в платье из алых пайеток от Peter Dundas на «Грэмми» в 2017 году. Один из любимых приемов звезд — прозрачное. Активно им пользовались Сиара, Энн Хэтэуэй и Крисси Тейген. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!