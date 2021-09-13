Ольга Серябкина — беременна: певица показала первые кадры с уже большим животиком

По словам Серябкиной, супруги очень обрадовались, когда узнали о беременности: «Мы были по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого. Но не могу сказать, что нас поглотила идея стать родителями — мы продолжали жить в своем привычном ритме. Когда узнала, решила держать все в строжайшем секрете. У меня и так публичная профессия, мне важно оберегать главное. Правда, какие-то публикации все равно появлялись, но я привыкла не обращать внимания — меня всегда в чем-то подозревают», — добавила будущая мама.

Пол малыша тоже не стали держать в секрете и даже выбрали имя. Правда, за пределы родных и близких сокровенную тайну они решили пока не выносить.

Несмотря на новый статус, Ольга не стала меньше работать, только решила гастролировать реже и чуть спокойнее двигаться во время выступлений: «У меня довольно плотный концертный график. Стараюсь прислушиваться к себе: если станет тяжело, если почувствую, что нужна пауза, перестану выступать, не буду себя насиловать. Единственное, от чего я отказалась — от дальних перелетов», — заключила она.

Супруг Ольги 32-летний Георгий Начкебия долгое время жил в Австрии и имеет там недвижимость. Поэтому будущие родители планируют пока жить на две страны, но рожать Ольга хочет в Москве.