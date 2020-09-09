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Легинсы в виде колбасной сетки, «грязный» принт и другие модные провалы из Сети: фото

Эти герои получили настоящую славу в Сети за свои модные эксперименты. Чьи-то ожидания не оправдались после онлайн-шопинга, а кто-то просто любит удивлять. Смотрим самые громкие провалы пользователей!

Поклонница саги «Сумерки» и ее главной героини Беллы прикупила себе футболку с принтом по вампирским мотивам. И все бы ничего, но лицо Кристен Стюарт не вписалось в пышные формы фанатки, и его контур заметно «поплыл».

Фото: Twitter @raioramon

Девушка заказала модные легинсы из кожи в одном из интернет-магазинов. И это тот самый случай, когда пути ожидания и реальности разошлись. По всей видимости, производитель вдохновился колбасной сеткой и увидел в ней способ хорошенько сэкономить на материале.

Фото: Instagram @eeanneli

Платье невесты в «морозных» оттенках зимы увенчал весьма необычный принт: на пышной юбке красовалось изображение Владимира Путина в форме для восточных единоборств и с огромными ангельскими крыльями.

Фото: Reddit.com

Ничего не предвещало беды, однако, креативный дизайнер этой трикотажной футболки решил ее декорировать. Способ выбрал необычный, разместив золотистые бусины и вышивку из бело-желтых нитей под мышками.

Фото: Reddit.com

Этот молодой человек согласен, что все естественное безобразным быть не может. Поэтому не стесняется никаких конфузов и даже не пытается их избежать.

Фото: Instagram @unique_creations

До чего только не доходит дизайнерская мысль в погоне за принципиально новыми решениями. Так, базовое белое платье было решено украсить затейливым принтом. А выглядит он так, будто девушка пробежала марафон, нанеся на все тело добрую порцию бронзового автозагара.

Фото: Old Reddit

Юноша показал фото перчатки своей девушки, недоумевая, почему длина всех пальцев одинакова. Встречный вопрос!

Фото: Old Reddit

«Кто бы ни создал этот детский комбинезон, он никогда не видел человеческого младенца» — цитирует молодую маму портал Bored Panda.

Фото: Old Reddit

От модных провалов не застрахованы даже селебрити, над образами которых работают целые команды из стилистов, визажистов, мейкап-мастеров. В звездных кругах конфузы случаются часто. Некогда принт на дизайнерском платье Иванки Трамп сравнили с коронавирусом, а наряд Яны Рудковской — со скомканной гардиной. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Twitter / Reddit.com / Old-Reddit/ Instagram/ Freepik

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