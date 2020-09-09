Легинсы в виде колбасной сетки, «грязный» принт и другие модные провалы из Сети: фото
Поклонница саги «Сумерки» и ее главной героини Беллы прикупила себе футболку с принтом по вампирским мотивам. И все бы ничего, но лицо Кристен Стюарт не вписалось в пышные формы фанатки, и его контур заметно «поплыл».
Фото: Twitter @raioramon
Девушка заказала модные легинсы из кожи в одном из интернет-магазинов. И это тот самый случай, когда пути ожидания и реальности разошлись. По всей видимости, производитель вдохновился колбасной сеткой и увидел в ней способ хорошенько сэкономить на материале.
Фото: Instagram @eeanneli
Платье невесты в «морозных» оттенках зимы увенчал весьма необычный принт: на пышной юбке красовалось изображение Владимира Путина в форме для восточных единоборств и с огромными ангельскими крыльями.
Фото: Reddit.com
Ничего не предвещало беды, однако, креативный дизайнер этой трикотажной футболки решил ее декорировать. Способ выбрал необычный, разместив золотистые бусины и вышивку из бело-желтых нитей под мышками.
Фото: Reddit.com
Этот молодой человек согласен, что все естественное безобразным быть не может. Поэтому не стесняется никаких конфузов и даже не пытается их избежать.
Фото: Instagram @unique_creations
До чего только не доходит дизайнерская мысль в погоне за принципиально новыми решениями. Так, базовое белое платье было решено украсить затейливым принтом. А выглядит он так, будто девушка пробежала марафон, нанеся на все тело добрую порцию бронзового автозагара.
Фото: Old Reddit
Юноша показал фото перчатки своей девушки, недоумевая, почему длина всех пальцев одинакова. Встречный вопрос!
Фото: Old Reddit
«Кто бы ни создал этот детский комбинезон, он никогда не видел человеческого младенца» — цитирует молодую маму портал Bored Panda.
Фото: Old Reddit
От модных провалов не застрахованы даже селебрити, над образами которых работают целые команды из стилистов, визажистов, мейкап-мастеров. В звездных кругах конфузы случаются часто. Некогда принт на дизайнерском платье Иванки Трамп сравнили с коронавирусом, а наряд Яны Рудковской — со скомканной гардиной. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Twitter / Reddit.com / Old-Reddit/ Instagram/ Freepik
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