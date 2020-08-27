Дизайнерское платье Яны Рудковской в Сети сравнили со скомканной гардиной
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
«Обожаю маленькие черные платья и минимум макияжа» — призналась светская львица и подчеркнула, что лаконичный нюдовый мейкап сделала самостоятельно, за 5 минут до выхода. Рудковская примерила эффектный образ, поставивший акцент на стройной фигуре. На ней — наряд экстремально короткой длины с драпировкой сбоку и объемным бантом. Взбудоражило поклонников дерзкое сочетание мини от бренда №21 с босоножками на головокружительных шпильках и с декором из мерцающих кристаллов. Финальный акцент — миниатюрная сумка Christian Dior с нежными акцентами цвета розового кварца и крупные очки круглой формы от Gucci.
Поклонники звезды были в восторге: «Яна, вы вообще не меняетесь, не стареете!», «Статуэточка», «Фигурка — супер», «Очень красивое платье и вы в нем!». Но хейтеры не отставали — кто-то даже сравнил наряд Рудковской со скомканной гардиной. «Старенькая уже для таких нарядов. Женщина должна одеваться по возрасту», «Платье красивое, но всему свое время. Вам самой понравилась бы бабушка в мини с рюшами и большим бантом?», «Вблизи на фото ткань выглядит неопрятно», «Что это за скомканная гардина пришита сбоку?» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @rudkovskayaofficial
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!