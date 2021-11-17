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Леди Гага и Белла Хадид померились глубиной декольте: голосуйте, кто круче

Страсти по фильму «Дом Gucci» не утихают: звездная команда продолжает презентовать картину в мире. Леди Гага, исполнившая в нем одну из главных ролей, едва успевает менять наряды: то выходит на красную дорожку в одних чулках, то восхищает платьем Atelier Versace с интригующими разрезами. Теперь под прицелом оказался один из самых эффектных нарядов — лаконичный, но при этом максимально дерзкий. Кажется, нечто подобное мы некогда видели на Белле Хадид.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Леди Гага

Фото: Eastnews

И правда! Модель выходила на красную дорожку Каннского кинофестиваля в винтажном платье Jean Paul Gaultier — 19 лет назад в нем дефилировала Наоми Кэмпбелл. Наряд запомнился не только историей, но и глубиной декольте: экстремальный вырез лифа дополняли лишь две прозрачные детали. Кстати, на подиуме тема бюста Наоми была полностью раскрыта.

По тому же принципу выстроен наряд Леди Гаги на очередной премьере фильма.

Певица нарядилась в роскошное платье от Armani Privé из черного бархата, которое подало фигуру с самых выгодных ракурсов. Звезда не раз случайно (и специально) демонстрировала все самое пикантное на публику. На этот раз прозрачный лиф совершенно не оставил места для фантазии.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Globallook

Совпадения случаются: не так давно Леди Гага и Рената Литвинова появились в одинаковых платьях (пусть и в разных частях мира). Выбирайте победительницу модной битвы на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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