Леди Гага и Белла Хадид померились глубиной декольте: голосуйте, кто круче
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Фото: Eastnews
И правда! Модель выходила на красную дорожку Каннского кинофестиваля в винтажном платье Jean Paul Gaultier — 19 лет назад в нем дефилировала Наоми Кэмпбелл. Наряд запомнился не только историей, но и глубиной декольте: экстремальный вырез лифа дополняли лишь две прозрачные детали. Кстати, на подиуме тема бюста Наоми была полностью раскрыта.
По тому же принципу выстроен наряд Леди Гаги на очередной премьере фильма.
Певица нарядилась в роскошное платье от Armani Privé из черного бархата, которое подало фигуру с самых выгодных ракурсов. Звезда не раз случайно (и специально) демонстрировала все самое пикантное на публику. На этот раз прозрачный лиф совершенно не оставил места для фантазии.
Фото: Globallook
Совпадения случаются: не так давно Леди Гага и Рената Литвинова появились в одинаковых платьях (пусть и в разных частях мира). Выбирайте победительницу модной битвы на Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook