Леди Гага и Белла Хадид померились глубиной декольте: голосуйте, кто круче

И правда! Модель выходила на красную дорожку Каннского кинофестиваля в винтажном платье Jean Paul Gaultier — 19 лет назад в нем дефилировала Наоми Кэмпбелл. Наряд запомнился не только историей, но и глубиной декольте: экстремальный вырез лифа дополняли лишь две прозрачные детали. Кстати, на подиуме тема бюста Наоми была полностью раскрыта.

По тому же принципу выстроен наряд Леди Гаги на очередной премьере фильма.